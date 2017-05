Cientos de personas buscan a parientes y amigos en el atentado de Manchester

Las redes sociales se han llenado de mensajes de personas que aún no han recibido noticias de sus seres queridos, horas después de un ataque entre cuyas víctimas mortales figuran menores, según ha confirmado la Policía de Manchester.



Facebook, por ejemplo, ha activado su función de verificación de seguridad, por la que sus usuarios pueden colgar un mensaje para comunicar que están a salvo, mientras que las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía una línea telefónica de emergencia.



Tras la tragedia, dos hoteles próximos al Manchester Arena, el Holiday Inn y el Premier Inn, han acogido durante la noche a menores que no han podido regresar a sus hogares, informó hoy la cadena de radio BBC.



Entre aquellos que continúan hoy buscando figura Charlotte Campbell, de Manchester, quien declaró al programa "Today" de BBC 4 que desconoce el paradero de su hija de 15 años, Olivia.



"La última vez que contacté con ella fue a las ocho y media la pasada noche. Estaba en el concierto, acababa de ver a los teloneros y dijo que se lo estaban pasando en grande y me dio las gracias por dejarle ir", explicó Campbell.



La preocupada madre agregó que Olivia acudió al concierto de la cantante Ariana Grande con su amigo Adam, quien fue localizado esta mañana ingresado en un hospital de esta ciudad del noroeste de Inglaterra.



"He llamado a todo el mundo, hospitales, policía, todos los centros donde se acogieron a niños. Su padre la está buscando en Manchester", señaló.



La Policía ha confirmando que varias personas siguen desaparecidas tras el siniestro, en el que un presunto terrorista suicida detonó un explosivo casero después de un concierto en el estadio Manchester Arena de Ariana Grande, muy popular entre adolescentes.



Según los últimos datos, el autor, que murió en la explosión, pudo activar la bomba en el vestíbulo que conecta ese recinto cubierto con la estación de trenes de Victoria, que hoy sigue parcialmente suspendida su actividad.