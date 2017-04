El "brexit" como inesperado acicate para la reunificación de Irlanda

Los líderes de la Unión Europea avalaron este sábado la permanencia de Irlanda del Norte en la Unión Europea tras la salida de Reino Unido en el caso de que el territorio se anexionase a la República de Irlanda.

Aunque desde el referéndum de junio de 2016 no han faltado los análisis sobre las consecuencias del "brexit", poco se podría pronosticar que acabase facilitando una reunificación de Irlanda que permanecería sin problemas en la Unión Europea al estar ya previsto así en los acuerdos del Viernes Santo.

Ese acuerdo de paz es según fuentes diplomáticas el elemento clave para facilitar la permanencia de Irlanda del Norte en la UE de darse la reunificación, y la principal diferencia con otras realidades sobre las que algunos quieren hacer paralelismos o bien señalar diferencias, como Escocia o Cataluña.

Fuentes del Consejo Europeo explicaron a Efe que la institución "es consciente de las implicaciones del acuerdo de 1998, que abre la puerta a la reunificación de Irlanda por vías democráticas y pacíficas, y que, en ese sentido, los Veintiocho avalan que de acuerdo al derecho internacional, el territorio de una Irlanda reunificada sería parte de la UE".

En la cumbre extraordinaria del "brexit" celebrada este 29 de abril, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, presentó una declaración con el objetivo de preparar el terreno para que, en caso de la reunificación de Irlanda, se produzca una fácil adhesión de Irlanda del Norte a los Veintisiete, una petición a la que dieron luz verde sus socios europeos.

Tal y como él mismo explicó tras la cumbre a los periodistas, "el valor de la decisión adoptada es que si en algún momento del futuro se convoca el referéndum y el pueblo de Irlanda del Norte toma la decisión (de la reunificación), no solo se reconocería el resultado, sino que el Consejo Europeo aceptaría a toda la isla como parte de la Unión Europea".

Aunque no hay fechas ni propuestas en firme sobre la reunificación, encuestas publicadas por el Financial Times señalan que el 60 % de los que viven cerca de la frontera de Irlanda del Norte piden la reunificación por miedo a la creación de una frontera "dura" entre el resto de Irlanda y lo que pasaría a ser territorio no comunitario.

Dentro y fuera de Irlanda temen que ese muro torpedee la frágil paz y estabilidad en la región, que ha conseguido dejar atrás 30 años de violencia.

Paradójicamente este contexto favorable para la reunificación de Irlanda llega pocas semanas después de la muerte del líder Martin McGuiness, de que el Sinn Fein haya conseguido aumentar su número de escaños en últimos comicios e incluso en el partido opositor Fianna Fáil estén trabajando por un "Papel blanco" que señale una hoja de ruta para la reunificación.

El líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, ha declarado que la combinación del "brexit", la perspectiva de una Escocia independiente, y la incertidumbre constitucional en Irlanda del Norte hacen cada vez más atractiva la perspectiva de una reunificación irlandesa.

Sea como sea, en la situación actual, los Veintisiete se muestran firmes en mantener la frontera de Irlanda del Norte como una de las prioridades en las negociaciones del "brexit", una línea roja sobre la que toda la UE se mantiene unida.

Las directrices de los socios europeos en la negociación apoyan "los compromisos y beneficios del proceso de paz" y piden evitar una frontera "dura" entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte una vez consumada la salida de Londres de la Unión Europea.

"La intención no es volver a una frontera dura, no es la intención del Gobierno británico ni del Gobierno de Irlanda", declaró este sábado Kenny, quien asumió que hará falta "imaginación" para dar una solución a la línea divisoria entre ambos países, y aseguró que se dedicará a esa labor "durante los próximos meses".

En el referéndum del "brexit", el 23 de junio de 2016, Irlanda del Norte votó en un 56 % por la permanencia y en un 44 % por la salida de la Unión.