Archipiélago accesible y cuidado al máximo

Una de las singularidades de Cíes es que, a pesar de ser unas islas, son totalmente accesibles, por lo que viajar con niños pequeños que utilizan sillas o tener la movilidad reducida no es ningún impedimento para gozar de un paraíso natural. En la misma zona del embarcadero hay disponibles asistencias técnicas para todas estas personas.

La insularidad, asimismo, define gran parte de los servicios que podremos encontrar en nuestra visita. Es importante portar nuestra propia bebida, ya que no está asegurada la potabilidad ni el curso continuado de agua de las fuentes.

Otro aspecto importante es que no existen papeleras, por lo que es cada visitante el único y exclusivo responsable de los residuos que pueda generar. Existen, eso sí, zonas de descanso dotadas con mesas para poder comer con tranquilidad a la sombra de los árboles.

Las islas han experimentado en estos últimos años una espectacular mejora en su conservación. El Ayuntamiento de Vigo, a través de sus distintos programas de educación medioambiental, y por medio de grupos voluntarios, colabora en las acciones de erradicación de especies invasoras que antaño poblaban este enclave. Estas actividades han contribuido a que los vigueses aprecien aún más este entorno único y contribuyan a preservarlo.