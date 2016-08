Los trucos de belleza de Blake Lively

Con el pelo más deseado, confiesa que no hace dieta, aunque se cuida. Pero todo lo demás no es cuestión de genética, por eso te contamos cuáles son algunos de sus secretos de belleza.

1. Mayonesa en el pelo. Tiene una melena espectacular que cuida con un remedio casero para que su aspecto sea impecable. "Sigo el mismo truco de belleza que mi madre. Pongo aceite o mayonesa en el pelo antes de lavarlo. Así el champú no penetra en esa zona y no se reseca. Es la clave para que las puntas no estén frágiles" contó.

2. El moño, el secreto de sus ondas. Ni tenacillas, ni playa, ni rulos, lo que Blake Lively hace para conseguir unas ondas surferas es recogerse el pelo con un moño cuando lo tiene recién lavado. "Cuando lo sueltas, las ondas quedan muy naturales".

3. Lo que eliminó de su dieta. "El cuerpo de la mujer después del embarazo es algo precioso. No veo la necesidad de convertirte en un ángel de Victoria's Secret al instante", confeso hace unas semanas. Sin embargo, ella se cuida mucho, tanto que su papel en Infierno azul, donde aparece en bikini, eliminó de su dieta el gluten y la soja.

4. ¿Gimnasio? ¡No! Aunque tiene una figura envidiable, la actriz reconoce que no va al gimnasio porque no hay mejor ejercicio que trabajar. "Ese es mi entrenamiento: trabajar mucho, viajar, caminar y llevar tacones. Caminar con ellos me pone en forma".

5. Se relaja comiendo chocolate. Tras una larga jornada de trabajo, a la esposa de Ryan Reynolds le gusta visitar un spa y reponer fuerzas mientras come chocolate.

6. Maquillaje, cuanto menos mejor. Sus looks beauty son de lo más copiados, sin embargo, cuando no trabaja la actriz prefiere llevar la cara lavada y así evitar que los cosméticos dañen la piel. "Me maquillan demasiado por trabajo, así que cuando no lo hago, intento que mi maquillaje sea lo más natural posible y darle todo el protagonismo al pelo".

7. Siempre confía en el mismo experto en color. Con mechas californianas, pelorroja o con bronde, su color de pelo siempre causa sensación y todo se lo debe a Rona O'Connor. "Fue quien logró el color pelirrojo que llevé mientras rodaba una película. Le costó: casi 18 horas y 12 reflejos diferentes de rojo para conseguirlo. Fue increíble".

8. Su perfume fetiche. Durante años ha usado Burberry The Beat... "Es muy fresco y ligero, pero todavía tiene impacto", contó a la revista InStyle.