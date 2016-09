Sofía Vergara continúa reinando como la actriz mejor pagada de la televisión

Nueva York, 14 sep (EFE).- El reinado de la colombiana Sofía Vergara como la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos se ha extendido por quinto año consecutivo, según una nueva lista publicada hoy por la revista Forbes.

Vergara, que en los últimos doce meses ingresó 43 millones de dólares, tuvo su gran oportunidad en la televisión con la premiada comedia "Modern Family" donde interpreta a Gloria Delgado, papel que le ha valido nominaciones a los premios Emmy y los Globos de Oro.

A la barranquillera, que en 2015 se casó con el también actor Joe Manganiello, le sigue en la codiciada lista Kaley Cuoco, de la comedia "The Big Bang Theory", con 24,5 millones de dólares en los últimos doce meses.

Mindy Kaling, protagonista de "The Mindy Project", ocupa el tercer lugar con 15 millones de dólares, por delante de Ellen Pompeo, de la serie "The Grey Anatomy", y Marisa Hargitay, de la serie "Law and Order", con 14,5 millones cada una.

Según los cálculos de Forbes, los ingresos de las quince actrices mejor pagadas de la pantalla chica en Estados Unidos alcanzaron los 208,5 millones de dólares, por encima de los 165 millones que lograron el año anterior.

En el codiciado ránking de la revista aparecen por primera vez la estrella de Bollywood Priyanka Chopra, en el puesto ocho con 11 millones de dólares gracias a su papel en "Quantico", y Stana Katic, en el puesto siete con 12 millones por la serie "The Castle". EFE