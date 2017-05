“Sgt. Pepper's" celebra 50 años con nuevos temas

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", obra básica en la escena emergente del rock psicodélico de la década de 1960, lideró durante 27 semanas la lista de éxitos en el Reino Unido y pasó otras 15 en lo más alto del "chart" estadounidense.

Con más de 32 millones de copias vendidas en todo el mundo y cuatro premios Grammy, incluido el de mejor álbum del año, este disco de The Beatles marcó rotundamente un antes y un después en el panorama musical de la época.

En 2003 fue elegido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ingresar en su registro musical como una obra significativa para la cultura y la historia, y la prestigiosa revista Rolling Stone lo situó ese mismo año en primera posición en su ránking de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos".

Esta nueva versión de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", que ha sido coordinada por los productores Giles Martin y Sam Okell, incluye 34 versiones inéditas.

El álbum saldrá a la venta también en una edición "deluxe", en dos cedés o dos discos de vinilo, que contará con versiones nunca antes publicadas de las 13 canciones, una nueva versión instrumental de "Penny Lane" y dos versiones inéditas de "Strawberry Fields Forever".

un documental y un libro

Habrá, además, un set "Super Deluxe", que se venderá en seis cedés y que incluirá el documental de 1992 "The Making of Sgt. Pepper", nunca antes publicado y restaurado para la ocasión, además de 33 nuevas grabaciones de los temas del álbum y un libro de tapa dura, de 144 páginas, con prólogo de Paul McCartney en el que se pondrá en contexto todo el universo "Sgt. Pepper". En el libro, que contará también con un texto del célebre productor Giles Martin, han participado el historiador de The Beatles Kevin Howlett, el compositor y musicólogo Howard Goodall, el productor Joe Boyd y los periodistas Ed Vulliamy y Jeff Slate.

Coincidiendo con el 50 aniversario del lanzamiento del álbum, la ciudad inglesa de Liverpool, cuna del legendario cuarteto, se volcará con este momento histórico y, a modo de festejo, albergará un festival de arte, baile, música, poesía y teatro en el que han colaborado numerosos artistas internacionales.

El "Sgt Pepper at 50: Heading for Home" -nombre del festival- empleará cada una de las 13 canciones que componen el disco a modo de "trampolín creativo" para desarrollar nuevos eventos a partir de ayer, cuando faltan escasos días para conmemorar los 50 años de la salida a la venta del álbum.

Este aniversario, cinco décadas después de la aparición de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", viene a demostrar una vez más que la música de The Beatles sigue muy viva, no solo entre los eternos admiradores del grupo, sino también entre las jóvenes generaciones, y que su marca y su legado continúan dando de sí.