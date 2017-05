Santiago Segura, ingresado de urgencia

El actor Santiago Segura ha sido ingresado esta semana en un hospital para someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. El cineasta español ha confirmado a través de las redes sociales que se trataba de una operación de apendicitis.

"¡Gracias por los ánimos! ¡He sobrevivido a mi operación de apendicitis! (¿Alguien sabe, el apéndice y las muelas del juicio para que sirven?)", ha preguntado con humor el actor en las redes sociales, acompañando con una foto suya en la cama del hospital.

Segura ha recibido mensajes de ánimo de numerosas personas y artistas, incluyendo los de Javier Cámara, Edurne, Vicky Larraz o Arévalo. Además, ha seguido bromeando en Twitter respecto a su estado de salud. "Me entero por tuiter de que me encuentro estable tras mi operación de apendicitis... pues la verdad es que me quedo más tranquilo", ha escrito en la red social.