¿Está Rocío Carrasco al borde del embargo?

Rocío Carrasco podría estar pasando por su peor momento económico. La hija de Rocío Jurado debería más de 900.000 euros a la Comunidad de Madrid y casi 170.000 a Hacienda. Ella y Fidel podrían tener una estrategia para que él se haga cargo de todo el patrimonio, tal y como explica Lecturas.

La pareja se casó el pasado 7 de septiembre, pero tras su aparente felicidad se estarían escondiendo gravísimos problemas monetarios y grandes conflictos familiares. La que fuera colaboradora de Hable con ellas debería más de un millón de euros a las distintas administraciones públicas: 110.317 y 57.588 a la Agencia Tributaria y más de 929.140 euros a la Comunidad de Madrid.

La pregunta es cómo es todo esto posible. Hay que recordar que Rocío fue la heredera universal del legado de más de siete millones de euros que dejó su madre. Fuentes jurídicas explican a Lecturas que podría no haber pagado el impuesto de Sucesiones por el legado que recibió de su madre cuando falleció en 2006.

¿ES LA BODA UNA TAPADERA PARA GANAR DINERO?

La necesidad de tener ingresos habría sido el motivo por el que Rocío y Fidel decidieron casarse este año, pese a que podían haberlo hecho años atrás.

Como recoge Lecturas, el ex de Rociíto ya habría señalado el interés económico como el motivo del enlace: "Esta boda es una farsa, se casan por dinero; no ha gestionado bien la economía. No se entiende que consiguiera la nulidad matrimonial hace siete años, tras solicitarla hace 16, y no ha habido intenciones de boda hasta ahora".

Además, la citada publicación destaca que la propiedad El Administrador -la más querida por Rocío ya que sus padres vivieron ahí- es la que más preocupa a la protagonista puesto que sobre ella pesan dos embargos por valor de 1.075.843 y una hipoteca por valor de 126.503. También señalan que la Carrasco es titular de la mitad de un piso que comparte con Fidel en Sevilla con una hipoteca por valor de 227.700, la mitad de otro piso y una plaza de garaje.

Rocío podría estar poniendo todo a nombre de la empresa de Fidel Albiac, que ahora controla las propiedades de la pareja, puesto que todos ellos están embargados o hipotecados. Es decir, él atesora bienes como persona física y como administrador de Yamaguchi Produciones Artísticas S.L, gracias a esto el matrimonio mantiene a salvo los bienes. Prueba de ello es la casa de San Agustín de Guadalix adquirida por la pareja y que esta a nombre de la empresa de él.

LA VUELTA DE ROCÍO A TELEVISIÓN

Durante años, Rocío se apartó del foco mediático e incluso solicitó al Tribunal Supremo no ser considerada personaje público. Sin embargo en 2014 volvió a televisión en Hable con ellas.

Pero, según Lecturas, parece ser que cuando ha perdido alguna demanda no siempre paga las deudas ya que un abogado le reclama 12.000 euros.

Rocío Carrasco se ha convertido durante los últimos meses en la mayor protagonista de la crónica social. Y es que, de ser cierto todo lo desvelado por Lecturas, la ex de Antonio David va a necesitar todo el efectivo posible si no quiere que este tsunami de números rojos le haga perder el legado que le dejó su madre.