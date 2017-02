Raquel Bollo, la gran ausente del concierto de Isabel Pantoja: "No le hace falta mi apoyo"

La que fue colaboradora de Sálvame ha reaparecido ante los medios en la pasarela flamenca de Jerez y desvela sus sentimientos sobre la cantante.

La que fue íntima amiga de Isabel Pantoja durante muchos años nos ha desvelado en qué punto se encuentra en estos momentos su amistad y si le hubiera gustado acudir al gran concierto: "No le hace falta mi apoyo, que me gustaría, no te voy a decir que no me gustaría verla en un concierto, me alegra enormemente que haya vuelto, que tenga un éxito muy grande, le deseo todo lo mejor pero las cosas son como son. Yo estoy bien, ella en su trabajo y yo en el mío".

La boda de Kiko Rivera sirvió para que Raquel e Isabel se reencontrarán y según confesó la diseñadora fue un momento de lo más emotivo y cómplice, pero que realmente no ha cambiado nada en su relación. Aunque Raquel nos asegura que le desea lo mejor, no le duele no haber estado al lado de la familia Pantoja en un día tan importante: "Te prometo que no. La relación ahora mismo no existe, no tiene sentido que yo esté allí. No pinto nada ver a una persona cantar cuando la relación que tenemos ahora mismo es nula, nos vimos en la boda de Kiko y es como si no hubiera pasado nada en ese momento, pero ya cada una siguió su rumbo, ella no me ha llamado pero yo tampoco".