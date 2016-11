El príncipe Harry exige que dejen de acosar a su pareja, Meghan Markle

nnn El Palacio de Kensington confirmó ayer, a través de un comunicado, que el príncipe Harry mantiene una relación con la actriz estadounidense Meghan Markle al tiempo que condenó a los medios de comunicación por someter a su novia a una "ola de abuso y acoso", que incluyen desde calumnias hasta comentarios racistas y sexistas. En su declaración afirma, que mantienen una relación desde hace unos meses y que "no está bien" que Markle deba ser sometida a tal tratamiento.

En los últimos días varios periódicos llevaron a la primera plana las historias sobre la actriz, conocida por interpretar a Rachel Zane en la serie americana Suits. En el comunicado, que replica la BBC, el Palacio de Kensington señala que la novia del Príncipe estuvo sujeta a una "ola de abuso y acoso", de parte de los medios de comunicación. "Algunas de ellas fueron muy públicas como las "calumnias en la primera plana de un periódico de alcance nacional", agrega el comunicado. Y señala que se convierte en una batalla cotidiana que también incluye batallas legales, intentos de soborno y "el bombardeo de casi todos los amigos, colegas y seres queridos" de la actriz.

Según el Palacio, el príncipe Harry está preocupado por la seguridad de Markle y a la vez se siente profundamente decepcionado por no poder protegerla. "No es justo que a los pocos meses de su relación" la actriz "se vea envuelta en semejante tormenta", señala el comunicado y agrega que "desde que era joven, el príncipe Harry fue muy consciente de la calidez que recibe de la gente, se siente afortunado de tener tanto apoyo y sabe que lleva una vida afortunada y privilegiada. "También es consciente de que existe una gran curiosidad por su vida privada.

Sabe que los comentaristas dirán que "es el precio que ella tiene pagar" y que "esto es parte del juego". Pero él no está para nada de acuerdo. Esto no es un juego: es su vida y la de ella", concluye el comunicado enviado desde el Palacio de Kensington.n