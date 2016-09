Paz Vega: "Me considero una mujer aventurera y curiosa"

La actriz española Paz Vega, que tras una década de intenso trabajo en EE.UU. y México ha regresado a España, donde pronto estrenará "Perdóname señor", explicó en una entrevista a Efe que se siente "una mujer aventurera y curiosa".

Vega vuelve a Telecinco y a España, un retorno a sus orígenes de aquel éxito de "Siete vidas" que le permitió dar el salto al cine y conseguir el reconocimiento en películas como "Hable con Ella" o "Lucía y el sexo", su tarjeta de presentación en Hollywood.

Vega hizo una pausa en el rodaje de la serie, en la que comparte protagonismo con Stany Coppet y Jesús Castro, para asistir a la Semana de la Moda de Nueva York, donde se la vio en la primera fila de Desigual, una firma que dijo que le "encanta".

"Esta colección es un guiño a la mujer pionera del siglo pasado que conquistó libertades. Una mujer auténtica. Me gusta la mezcla de texturas, de estampados, que además es el ADN de Desigual", explicó en la entrevista, en el centro de Manhattan y para la que eligió una cazadora de la marca.

Preguntada sobre si ella también se considera una mujer pionera, dijo sentirse al menos "aventurera y curiosa".

"Me gustan los retos, no me da miedo enfrentarme a situaciones nuevas y me encanta además conocer otras culturas", explicó.

Después de años viviendo en Los Ángeles, regresa con su marido Orson Salazar a España. Aunque ahora son cinco, tras la llegada de sus tres hijos, de 6, 7 y 9 años.

"Los niños están encantados con volver a España porque es un lugar que conocen de ir a pasar todos los veranos. Los peques son siempre los que mejor se adaptan a todo", explicó.

La protagonista de "Splanglish" bromeó sobre que su inglés ha mejorado mucho desde que protagonizará esa comedia con Adam Sandler y explicó que sus hijos son bilingües, aunque entre ellos hablan en inglés porque "relacionan ese idioma con la escuela, los juegos y sus amigos".

Sobre su capacidad de conciliar en los últimos años una abundante carrera en televisión y cine con la maternidad, afirmó que su secreto es "como el de cualquier mujer que trabaja y decide ser madre".

"La receta es mucho trabajo, sacrificio y organización. A veces no con las horas de sueño que te gustaría o con el tiempo que querrías para ti pero la aventura merece la pena", añadió.

Amante de la moda, explica que como "look" talismán siempre confía en unos vaqueros, una camiseta y una sandalia o tacón. "Siempre queda bien", dijo.

Muy acostumbrada a viajar, reconoció que siempre opta por prendas cómodas y algo de algodón para los aviones, "soy muy friolera".

Asidua compradora de moda española, Vega destacó el reconocimiento de las firmas de su país por todo el mundo.

"Creo que por ejemplo firmas como Desigual están en todo el mundo con grandes tiendas y ves a la gente llevando sus modelos. Todo eso hace que la moda española esté en todo lo alto", apuntó.

La actriz, de 40 años, que tiene pendiente de estreno varias películas, entre ellas la comedia mexicana de Manuel Caro "La vida inmoral de la pareja ideal" y la cinta "Emperador" rodada en Praga junto a Adrian Brody, ganó este año el premio Málaga Sur a su trayectoria profesional.

"Los premios siempre son un motivo de alegría. Reconocen tu trabajo y te impulsan a seguir adelante. Es la palmadita en la espalda que uno necesita para decir, pues bueno, lo estoy haciendo bien. Y fue un momento muy bonito porque se juntaron amigos y compañeros que llevaba mucho tiempo sin ver", explicó.

Aunque por un tiempo la familia vivirá en España, Vega regresará a México para seguir rodando la serie "La hermandad", así como para otros proyectos en Los Ángeles.

"Hollywood es una opción más. Es un sitio más para trabajar, donde el nivel de exigencia es muy alto y una experiencia más, pero como trabajar en Italia o Latinoamérica", apuntó.