Paula Echevarría y David Bustamante han interpretado el mejor papel de sus vidas

Los dos hablaban el uno del otro y de su hija sin reparos a lo largo de todos estos años con dos constantes eternas: crisis de por medio y cuando le darían el hermanito a su hija Daniella. Y así un suma y sigue en red carpets, entrevistas en las revistas, promociones y photocalls.

La verdad es que si durante todo este tiempo la pareja no hubiera tenido ninguna diferencia raro, raro, raro hubiera sido, mentando a nuestro querido y fallecido Papuchi (padre Julio Iglesias).

De hecho a principios del 2014 dejaban por imposible la venta de su casa de El Cantábrico, lo que hacía pensar que el amor, a pesar de todo, fluía.

Además la pareja salía al paso una detrás de otra capeando los vendavales y cortando por lo sano cualquier tipo de crisis. En cuanto a lo de no tener bebés, siempre fue la culpa de Paula ya que según Busta ella era la que no quería ampliar la familia en ese momento, y esto no dicho por nosotros si no en boca de ellos. Aburridos estábamos de tanta crisis y de tanto bebé, la verdad. No sabemos en cuantos reportajes y entrevistas con ellos hemos pasado por alto en CHANCE el bebé y las crisis a lo largo de estos años y si bien veis que hemos hablado de ambos temas, todavía más han hablado los protagonistas de ello.

El caso es que ahora nos quedamos perplejos ante la información de que el cántabro y la asturiana podrían estar realmente separados desde hace tres años como informa Vanitatis y es que a nosotros -estos días- también nos llegaba la misma información pero por otras fuentes diferentes. Según los nuestros la pareja habría acudido hace cinco años a una notaría donde firmaban un convenio con contrato de confidencialidad en el que firmaban su separación con separación de bienes en la que se comprometían a aparentar imagen de pareja donde tenían que aparecer juntos al año en determinados actos, comprometerse a una vacaciones en familia mínimo una vez al año y dar imagen de familia. Y ya hace un año David Bustamante tenía planeado comprarse la casa en la que actualmente en la que está pasando este tiempo con sus padres.

Sea como fuere David Bustamante y Paula Echevarría nos han hecho vivir su instalove y sufrir con el cantante de Operación Triunfo que era incapaz de seguir Galerías Velvet porque no soportaba ver a su mujer besarse con Miguel Ángel Silvestre según declaraba la actriz y blogger de Elle. Y aunque la pareja suele compartir el mismo grupo de amigos, en el que se encuentran Poty Castillo e Isabel Navarro, y las conocidas como Las Pencas, entra las que figuran Ali Promesas o Elena Hernández, jamás se han pronunciado al respecto ni sueltan prenda a pesar de lo que puedan saber o hayan vivido, lo que daría buena muestra de su fidelidad.

Entonces... ¿la prensa está equivocada? ¿Tienen razón estas fuentes que nos aportan estos testimonios sobre el cantante y la actriz? Lo que sí que parece es que de ser verídico estaríamos asistiendo a la mejor interpretación de sus vidas...