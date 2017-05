Muere Roger Moore a causa de un cáncer

Moore, de 89 años, recibirá, como era su deseo, un funeral privado en Mónaco. Sus hijos, devastados por la noticia, resaltan el cariño del que ha estado rodeado el artista en los últimos días y aseguran que su amor se verá multiplicado por la admiración de las personas que a lo largo de todo el mundo le han conocido a través de sus trabajos en cine, televisión y teatro, así como por su faceta de embajador de Unicef, que él consideraba como su máximo logro.



"El afecto que nuestro padre sintió cada vez que se subió a un escenario o se puso frente a una cámara le impulsaron a seguir trabajando a sus 90 años", señalan sus vástagos, que recuerdan que su última aparición se produjo en noviembre del pasado año en el London`s Royal Festival Hall.



"Gracias Papá, por ser tu y por ser tan especial para tanta gente", señalan para añadir que sus pensamientos están ahora con su viuda, Kristina.



SIETE PELÍCULAS COMO JAMES BOND



Moore dio vida al agente 007 durante 12 años y un total de siete películas: Vive y deja morir (1973), El hombre de la pistola de oro (1974), La espía que me amó (1977) Moonraker (1979), Sólo para tus ojos (1981), Octopussy (1983) y Panorama para matar (1985).



Fue el sucesor de Sean Connery en el papel del espía británico creado por Ian Fleming. Su testigo lo tomó Timothy Dalton que únicamente protagonizó dos películas como James Bond, 007: Alta Tensión (1987) y Licencia para matar (1989).



Moore interpretó a Bond más que cualquier otro actor y sus películas amasaron más de mil millones de dólares en taquilla. Pero se consideraba el cuarto mejor 007 en una lista que, según aseguró él mismo, encabezaban Sean Connery, Daniel Craig y George Lazenby.



`EL SANTO`



Sin embargo, el de James Bond no fue el primer papel de Moore como hombre de acción. El actor británico saltó a la fama años antes con su papel de Simon Templar en la serie británica El Santo. En total, 118 episodios emitidos entre 1962 y 1969 en los que dio vida a esta suerte de Robin Hood inglés que robaba a los malvados y corruptos.



Nacido el 14 de octubre de 1927 en Londres, fue criado en el seno de una familia de clase obrera y obtuvó el título de Sir. Hijo único, Moore siempre demostró una actitud vital y positiva e incluso firmó un libro de vivencias titulado `One Lucky Bastard`. Se casó cuatro veces y residió fuera de su país durante décadas.



En el guión de una película que nunca salió a la luz, Moore firmó una frase que resumiría el resto de su vida. "Mi actitud con respecto a la muerte es ir a la habitación de al lado, y es una habitación a la que el resto de nosotros no puede entrar porque no tenemos la llave, pero cuando obtengamos la llave, entraremos allí y todos nosotros nos veremos de nuevo".