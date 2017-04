Mila Ximénez desmiente a Carlota Corredera para arremeter contra Terelu

Tras las supuestas declaraciones de Carmen a El Español -desmentidas por ella misma- se suma el regreso de Terelu Campos a Sálvame tras haber disfrutado de la Semana Santa en su tierra natal, Málaga.

La hija mayor de María Teresa Campos explicaba en el plató de Telecinco que estos días habían sido muy especiales, pues esta es la única fecha en la que puede reunirse con toda su familia. Estas palabras molestaron mucho a Mila que no dudó en reprocharle que no vive en el extranjero, además de destacar: "Lo que me molesta de Terelu es el tono de prepotencia con el que dice las cosas, se cree más que nosotros".

Después de este 'ataque inicial', Ximénez continuó diciendo que Terelu siempre ha hablado de los temas más delicados de su vida vía exclusiva o en Sálvame Deluxe. Una realidad que fue desmentida por la propia Carlota Corredera: "Terelu ha compartido las cosas más importantes de su vida en Sálvame diario, que luego haya ido al Delxue es otra cosa".

MILA XIMÉNEZ: "ENTIENDO QUE AHORA TERELU ESTÁ DIRIGIDA O CONDICIONADA POR CARMEN"

"Me sorprende que la presentadora del programa salga a defender a una persona que tiene ya el culo pelado. Que yo no estoy atacando, que para ella todo lo que se le pregunta es un ataque y pregunto cosas que le haríamos a cualquiera", se defendía Mila.

Ahora que la guerra está más que declarada entre la ex de Manolo Santana y las hijas de María Teresa Campos, la propia Mila no ve posibilidad de reconciliación con la que un día fue su amiga: "Claro que la echo de menos (refiriéndose a Terelu). No creo que yo tenga que dar un paso atrás. Yo no me acerco a ella porque respeto su espacio. Entiendo que ahora está dirigida o condicionada por Carmen y ya está".