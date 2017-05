Mila Ximénez deja Sálvame

Mila ha seguido los pasos de compañeros como Kiko Matamoros que también se ausentó durante varias semanas para retocarse la cara. La periodista ha tomado la decisión de ponerse en manos de especialistas para someterse a un lifting facial. Una operación que llega después del consejo que le dio Jorge Javier al regresar de Supervivientes: "Jorge me dijo que cuando volviera mucho más delgada me tendría que hacer un lifting porque se me iba a caer todo".

Dicho y hecho, ahora Sálvame sentirá la ausencia de una de sus colaboradoras más combativas. Su actual guerra contra las Campos vivirá un largo stand by mientras Mila se prepara para regresar con muchas más fuerzas y un nuevo rostro.

Sin miedo al qué dirán, la ex de Manolo Santana no ha tenido ningún problema en hablar abiertamente del retoque estético al que se va a someter. A diferencia de otros compañeros que lo ocultan, Mila está decidida a mostrarse tal y como es ante el público. Para bien o para mal, la colaboradora ha querido revelar este nuevo paso tan importante en su vida a punto de cumplir 65 años el próximo 21 de mayo.