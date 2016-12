Mila Kunis da a luz a su segundo hijo con Ashton Kutcher

Sabemos que se trata de un varón porque la estrella televisiva de 38 años lo reveló en su aparición en el espacio The Today Show. El protagonista de The Ranch comentó algún nombre que había propuesto a su esposa para su segundo hijo y que a la actriz de 33 años no le habían hecho ninguna gracia.

Además, el actor confesó que, aunque ya tuviera algo de experiencia con su primera hija, todavía se sentía nervioso con la idea de tener otro hijo. "Es intensamente escalofriante", reveló en el show.

Kucther, en una aparición en Tonight show, reveló que durante el primer embarazo convirtió en una especie de doula, leyendo todo tipo de libros, pero en esta segunda ocasión no ha hecho nada y solo espera dejarse llevar por la experiencia de estos dos años de cuidados a Wyatt Isabelle, la niña de los ojos de papá, que llegó al mundo en octubre de 2014.