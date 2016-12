Miguel Ángel Silvestre: "No me puede fascinar más el final de Velvet"

Velvet" se despide el miércoles tras cuatro temporadas de éxito, con un capítulo especial parte del cual será en directo y con la esperada boda de Alberto (Miguel Ángel Silvestre) y Ana (Paula Echevarría), un final que "fascina" al actor, quien ha anunciado hoy que se incorpora a "Narcos".

"Cuando me propusieron el papel, mi madre me dijo: `hijo, tienes que hacer `Velvet`, estoy harta de que te peguen. También le encantó el guión a mi representante, que tiene muy buen criterio`" recuerda en una entrevista con Efe Silvestre, que se ha estrenado en el género de la comedia romántica.

La serie producida por Bambú para Antena 3 llega a su fin después de cuatro temporadas el miércoles a las 22:40 horas, tras promediar casi 3,8 millones de espectadores y un 20,8 % de cuota de pantalla desde su estreno en 2014.

Y lo hará con un capítulo especial que incluye 15 minutos de escenas en tiempo real. "Es la primera vez que una serie española emite su final en directo y estamos muy nerviosos. Ella y yo nos vamos a casar y los actores nos despedimos, por lo que hay escenas muy emocionales. Es una gran celebración para cerrar", apunta el actor.

En su opinión, el fin de "Velvet" llega "en un momento maravilloso" pues aunque "Bambú demostró en la cuarta temporada que se han reinventado de alguna manera con esta historia, con muchas tramas que han hecho que el público se mantenga, es mejor dejarla en su momento más dulce".

En cuanto al contenido de este último capítulo, asegura: "No me puede fascinar más, y también a mi madre. Está hecho para el espectador, son fuegos artificiales, muy trepidante, con muchísimas cámaras y mucha tensión y adrenalina. Creo que hasta los que no siguen la serie lo verán porque es muy complicado que nos salga redondo".

Reconoce que no ha tenido prepararse mucho para interpretar a Alberto Márquez, el gran amor de Ana Rivera. "Sólo tuve que aprender claqué. Lo demás ha sido encontrar el tono del personaje y dejarse llevar por los guiones y los directores", y que le ha encantado añadir "otra paleta de colores" a su currículum interpretativo, al que ahora suma "Narcos", el buque insignia de Netflix.

"Desde octubre estoy rondando la tercera temporada de `Narcos` y estaré hasta mayo", ha dicho a Efe el actor, que se mete en la piel de "un personaje muy enigmático".

La serie sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia en los años ochenta cuenta ya con otro español en su reparto, Javier Cámara, y es otro peldaño en la carrera internacional de Silvestre: "Está siendo una experiencia muy positiva porque es una serie que me encanta, que disfruto mucho como espectador, estoy muy ilusionado".

Además, trabaja en "Sense8", la serie de las hermanas Wachowski para la misma plataforma, de la que anuncia un capítulo especial que se estrenará el 23 de mayo.