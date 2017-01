Marta Torné de Carlota al frente de 'Cámbiame': "No he visto nada, tampoco tengo curiosidad"

Mucho se ha especulado sobre la salida de Marta Torné de Cámbiame y la llegada de Carlota Corredera, pero para aclarar todos los rumores la que fuese la primera en conducir el programa rompe su silencio y desvela a Lecturas como fue realmente su salida del programa de Telecinco y que le parece Carlota Corredera como su sustituta.

Como ya anunciamos, Marta está centrada en su faceta como actriz, el verdadero motivo por el que abandonó el programa y que le ha llevado a pasar por Los Ángeles, además la presentadora confirma en una entrevista a la revista Lecturas que seguirá en Mediaset. Todo surgió después de que Paolo Vasile viese una película en la que aparecía Torné y se lo comentará a esta durante una fiesta de la cadena, a lo que Marta le respondió: "cuenta conmigo para alguna ficción, que en 'Cámbiame' estoy desaprovechada".

Tras estas palabras le ofrecieron a participar en una de las grandes apuestas de la cadena de cara a la primavera que viene y fue el impulso definitivo para abandonar 'Cámbiame' y centrarse de nuevo en su gran sueño: "Si no me hubieran ofrecido algo de ficción, no habría dejado 'Cámbiame'".

Sobre su sustituta Marta Torné asegura que todavía no la ha visto: "No he visto nada, tampoco tengo mucha curiosidad" y aunque estas palabras pueden sonar a resquemos Marta aclara sus sentimientos hacía Carlota Corredera: "Ya sé que Carlota lo va a hacer genial. Ella fue mi directora en TNT y la amo."

Además Marta aprovecha para mostrar sus sentimientos hacía los que fueron sus compañeros: "Los estilistas son mis hermanos, los amo".