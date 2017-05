María Teresa Campos no reconoce al Edmundo que está viendo en Superviventes 2017

NAGORE ROBLES: "A MÍ ME DA LA SENSACIÓN DE QUE BIGOTE SE ARREPIENTE DE HABER IDO A LA ISLA"

Nagore Robles empezaba siendo dura con el humorista en Conexión Honduras: "A mí me da la sensación de que Bigote se arrepiente de haber ido a la isla". La actitud de Bigote está siendo de lo más comentada ya que la pareja de María Teresa Campos no se esfuerza mucho por hacer algo en la isla.

Y no solo eso. El cómico afirmó además, que se aburría en la isla. Toda esta serie de cosas ha hecho enfurecer a su compañeros que no entienden por qué se comporta así, pero desde España tampoco entendemos muy bien su comportamiento y menos aún las razones que le llevan a ser así.



NI CARMEN BORREGO NI SU MADRE MARÍA TERESA CAMPOS RECONOCEN AL EDMUNDO QUE ESTÁ EN 'SUPERVIVIENTES'

De esta forma, Carmen Borrego, hija de María Teresa lo tiene muy difícil para defender al humorista. Nagore le quiso preguntar ayer en Conexión Honduras a la hermana de Terelu por qué se quería mantener en un segundo plano la que fuera presentadora del ya desaparecido programa Qué tiempo tan feliz de Telecinco.

"Yo creo que él piensa que todo lo que diga y todo lo que haga se va a utilizar en su contra y eso es lo que le ha bloqueado", afirmaba la periodista e hija de María Teresa, Carmen Borrego.



CARMEN BORREGO SOBRE SU MADRE: "MARÍA TERESA LO ESTÁ PASANDO MUY MAL"

Pero no solo eso, Carmen también ha asegurado que ella no conocía al Bigote de la isla: "Yo no conozco al Edmundo que estoy viendo en 'Supervivientes'". Pero no es la única. Tal y como apunta su hija, la matriarca de las Campos tampoco sería quién es el Edmundo del reality: "Teresa lo está pasando mal. Teresa no le gusta lo que esta haciendo Edmundo allí. Como no le gusta, apoyar ahora mismo a Edmundo es muy difícil".

Pero no fue lo único fuerte que pasó en Conexión Honduras con el tema de Edmundo Arrocet. Y es que Mariñas se convirtió en el objetivo de María Teresa Campos, al mandarle el siguiente mensaje: "Vaya hombre, al final quien más te dice que te quiere, te falla. Yo no espero nada, no te preocupes".



EL PERIODISTA MARIÑAS RECIBE UN MENSAJE NO MUY BUENO DE MARÍA TERESA CAMPOS

El periodista, al leerlo quedó colapsado y no dudó en decir cómo se sentía tras leerlo: "A mí me sorprende, me desconcierta y me choca". Sin embargo, el periodista confesó no estar indignado con su compañera de profesión por aquel mensaje.

Para zanjar el tema, la hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego, defendía así la actitud de su madre: "A María Teresa campos se la está tratando como una concursantes más y no lo está concursando".