Desde María de Mora a Marlène Mourreau o la polémica en torno a la paternidad de su hijo y Pepe Navarro, sin embargo Ivonne ha hecho oídos sordos y ha respondido con el silencio, algo que no ha sentado muy bien a sus declaradas enemigas públicas, que siguen cargando contra ella ahora que ha salido del reality.

MARÍA DE MORA SALE EN DEFENSA DE PEPE NAVARRO

Ivonne intentó pasar por encima de la polémica y aunque todavía no ha contestado con rotundidad, las reacciones no han tardado en suceder. María de Mora confiesa que el paso de la modelo por GHVIP le ha parecido "regular" y asegura que si no fuera por la polémica en torno a la paternidad de su hijo, no se habría hablado de ella , cargando otra vez duramente contra Ivonne: "Ella durante estos años ha estado viviendo de Pepe Navarro porque no se le ha conocido ningún trabajo en televisión, la hemos visto insultando y vejando a Pepe Navarro. Ha vivido de ello y ha comido también de ello. Yo creo que no tendría que haber hablado de Pepe Navarro y si ella piensa que es el padre de su hijo, tampoco entiendo esas descalificaciones y esos insultos hacia el que supuestamente es el padre de su hijo".

Además María ha aprovechado para salir en defensa del presentador: "Es verdad que cometió un error de no hacerse las pruebas y lo cometió porque según él no es el padre y no quería que surgieran más diciendo que su hijo era de Pepe. A día de hoy se ha arrepentido muchísimo" y asegura "Es amigo mío y está muy arrepentido de no haberse hecho las pruebas y yo una vez que él está arrepentido y lo ha dicho públicamente yo creo que una persona no debe de pagar un error toda una vida. Yo espero que la justicia tenga esto en cuenta y que tenga también en cuenta como esta señora se ha lucrado durante años y hasta el día de hoy hablando del supuesto padre de su hijo. Espero que para que esto termine de una vez, ya que él está arrepentido de no haberse hecho las pruebas y esta señorita está ganando tantísimo dinero en los platós, pues que hagan que se haga las pruebas de paternidad". Además María confiesa que Pepe Navarro estaría dispuesto a realizarse las pruebas de paternidad, no solo por él, sino también por sus hijos.

MARLENE TAMBIÉN CARGA CONTRA IVONNE

Otra de las que ha aprovechado el paso de Ivonne Reyes para salir en televisión y cargar duramente contra la modelo, ha sido Marlène Mourreau. La vedette desvelaba que mantuvo una relación con Ivonne, que no fue a más por los prejuicios de la venezolana. Aunque Ivonne todavía no se ha pronunciado al respecto, Marlène se mantiene firme en sus declaraciones y ha criticado su paso por el reality.

"Yo creía que iba a ser más divertida. Ella no ha concursado, ha pasado del tema, estaba a su bola y realmente no ha dado juego. Es una pena porque está guapísima, súper sexy, es muy divertida cuando quiere pero en Gh no lo ha dado" ha confesado Marlène.

Sobre sus propias declaraciones ha añadido: "Yo no he dicho nada malo de ella. Yo nunca he dicho nada malo. Yo tengo derecho a opinar porque estamos en democracia, puedo decir lo que quiero pero no he dicho nada malo de ella, yo he dicho la verdad", apuntando a que Ivonne tiene cosas más importantes de las que preocuparse, como su batalla con Pepe Navarro.