Manuel Díaz 'El Cordobés': "Agradezco a Julio Benítez por ser tan valiente"

Manuel Díaz lleva batallando casi toda su vida, pero durante los últimos meses el torero ha recogido sus frutos y después de que un juez reconociese que es hijo de "El Cordobés", ahora puede comenzar a tener relación con su hermano, el también torero Julio Benítez, con el que hasta ahora solo le une un apodo.

Los hermanos que se han encontrado en Sevilla ante los medios, se han mostrado tímidos pero correctos, dándose la mano con profesionalidad y evitando el esperado abrazo por parte de los presentes, aunque el momento no ha estado exento de emoción. "No sé cómo voy a actuar ese día. No sé si voy a estar más pendiente del toro o de lo de fuera de todo. Es una oportunidad que nos brinda la vida, que nos brinda el toreo de que nos conocemos. Espero que en un futuro este paso que estamos dando sea una anécdota que nos podamos reír y aprovechar el tiempo que no hemos tenido" ha declarado Manuel, notablemente emocionado y asegurando que será una de las corridas "más importantes de su vida". Además ha aprovechado para agradecer a su hermano el gesto y tenderle su cariño: "Agradezco a Julio por ser tan valiente y dar este paso".

A lo que Julio Benítez en su turno ha respondido: "Estoy súper contento de que tanto Manuel como yo hayamos dado el paso de tomar esta decisión de torear juntos. Ahora mismo estoy en una especia de nebulosa porque esto viene como un poco grande pero estoy súper ilusionado. Le tengo mucho respeto de lo que ha conseguido en el mundo toro. Espero que sea una gran tarde y como él dice, el tiempo irá diciendo".

A la pregunta de si Manuel Benítez ha intentado impedir el encuentro en los ruedos sus hijos no han contestado, evitando pronunciar su nombre.