Lance Armstrong y Sheryl Crow, una pareja poderosa con la que pudo la presión

Despojado de todos sus títulos y premios deportivos, Lance Armstrong vuelve a hacer una aparición televisiva para hablar de su relación con la cantante Sheryl Crow. El exdeportista acudió el pasado lunes, 6 de marzo, al espacio de Howard Stern y admitió que la ruptura de la estrella del rock en 2006 fue un proceso complicado porque eran una pareja poderosa. "Fue un buen viaje. Es una gran dama. Obviamente no funcionó, pero creo y espero que esté contenta. Estoy feliz, pero sí... Vi los Grammy el otro día... y éramos como presentadores de los Grammy", dijo a su interlocutor.

El exciclista de 45 años aseguraba que fue complicado lidiar con la presión de la enorme fama que tenían ambos durante los tres años que duró su noviazgo. Según varias informaciones, Crow canceló su compromiso en febrero de 2006 porque él no estaba listo para tener hijos. "Ella quería matrimonio, quería hijos. No es que no quiera eso, pero no quería familia en ese momento porque acababa de salir de un matrimonio, acababa de tener hijos", escribió Armstrong. "Sin embargo, estamos en contra de su reloj biológico", dijo el texano.

Armstrong estuvo casado durante cinco años con Kristin Richard, con quien tiene tres hijos: Luke, de seis años, y las gemelas Isabelle Rose y Grace Elizabeth, de cuatro. La pareja se separó tras el Tour de 2003. Pocos meses después, en octubre, Armstrong conoció a Crow en un acto benéfico y comenzaron a salir juntos.