Jorge Javier Vázquez, a Kiko: "Hemos tenido dosis y sobredosis de Matamoros"

Kiko y Diego Matamoros se han convertido en los mayores críticos del reality al denunciar públicamente que existe un trato de favor hacia determinadas personas. Según el colaborador de Sálvame, tanto Gloria Camila como Edmundo tienen más ventajas por parte del programa a la hora de hablar con sus familiares.

Y es que la llamada de José Ortega Cano a su hija y la presencia telefónica de María Teresa Campos no han sentado nada bien a Kiko. Ante tales quejas, el primero en salir en defensa de la productora ha sido el propio presentador del concurso.

"Flaco favor le estáis haciendo a Laura si estáis diciendo que hay un trato de favor, Laura no necesita esa defensa, que es muy torpe", le recriminaba Jorge Javier a Kiko en Sálvame, a lo que este respondía: "Si vas a defender, vas a defender, no a hacer negocio. Yo sé que han invitado al novio de Laura, no sé si para ir a la isla o para ir al plató pero él ha declinado la invitación porque ha dicho que está de exámenes".

Aún así, Jorge Javier no dudó en instar a Matamoros para que hablase con su hijo porque podría ser que no le estuviese diciendo toda la verdad: "Deberías hablar con Diego sobre las visitas porque no está contando hasta donde está todo. Habla con él porque Diego ha estado negociando determinadas cuestiones para defender a Laura que la productora no ha considerado oportunas".

Un auténtico lío que para Jorge Javier se resume rápidamente: "Venimos de GH VIP, hemos tenido dosis y sobredosis de Matamoros".