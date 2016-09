Iraya Villalba, elegida 'Modelo XL del año'

Y si no que se lo pregunten a las 24 chicas de toda España que han competido para convertirse en la modelo XL del año.

La Sala Bikini de Barcelona ha sido el escenario donde estas mujeres de tallas grandes han desfilado sin complejos ni tabúes, demostrando que ellas también pueden hacerse un hueco en el mercado de la moda.

Entre las participantes, solo una ha podido coronarse como ganadora del certamen. Iraya Villaba, natural de Málaga, ha logrado hacerse con el título más buscado del certamen. "No sabía desfilar, no me había hecho nunca una sesión de fotos", confesaba orgullosa la joven de 17 años.

Sus 1,79 cm de altura, su talla 112 de pecho y su cintura de 99 cm la han abierto las puertas al mundo de las modelos de tallas grandes. "Creo que con este premio voy a ayudar a un montón de chicas que creen que su peso no es el ideal y que por ello se sienten mal", reivindica emocionada la malagueña. Iraya disfrutará de un contracto en la agencia de modelos de tallas grandes Francina Models, donde se formará para ser modelo de manera o?cial.

El jurado estaba formado por cinco mujeres que están diariamente conectadas con la moda, el mundo curvy y el lifestyle. Así pues, la deliberación ha corrido a cargo de Mireia Verdú, exMiss España y primera dama en el certamen de Miss Universo en 2005, Matilde Anglada, topmodel catalana de tallas grandes, Marisa Jara, reputada modelo y actriz del mundo curvy, Marina Rullo, una de las profesionales más reconocidas del país en términos de salud estética, y Mireia Canalda, modelo, actriz y presentadora de televisión.

Un certamen presentado por Teté Delgado que logra romper con los estereotipos tradicionales de belleza que tanto daño han hecho en la sociedad y que luchan por concienciar a los ciudadanos de la importancia de aceptar los cuerpos con curvas.