Gisela, fuera de 'OT': "No han contado conmigo para nada"

"Lo he intentado, de momento no han contado conmigo, pero supongo que el programa tiene más vida, tendrá meses de emisión en antena y si me llaman para cualquier cosa pues yo estaré encantada de ir, pero de momento no han contado conmigo para nada", nos explicaba la propia protagonista.

Además, Gisela prefiere mantenerse al margen de toda la polémica generada por la publicación del libro de Chenoa: "No he leído nada, yo hablo con ella, es mi libro abierto, somos amigas y bueno lo leeré para apoyarla a ella, pero no sé nada de momento, la verdad". También reconoce que se alegra por el éxito de las ventas y cuenta cómo apoyó a Chenoa durante la ruptura con David: "Le di el apoyo que pude, estuve con ella, la animé y la ayudé como hacen las amigas ante cualquier adversidad".

Por otro lado, la cantante opina sobre el posible divorcio de su excompañero David Bustamante y Paula Echevarría, aunque reconoce no mantener contacto con David: "No he hablado con él y la verdad es que las cosas que son de pareja e íntimas, es mejor que se resuelvan en casa y les deseo lo mejor".