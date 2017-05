Eugenia Martínez de Irujo sonríe al amor al lado de Narcís Rebollo

El empresario y la Duquesa de Montoro habrían iniciado una relación hace unos meses, sin embargo han aprovechado la Feria de Abril para dejarse ver en público por primera vez, confirmando de esta manera los rumores.

En su última aparición pública, cuando le preguntamos por cómo estaba su corazón, la hija de la Duquesa de Alba echaba balones fuera y prefería no hablar de su verdadera situación sentimental, pero esta nueva relación sería la razón de que a Eugenia no se le quite la sonrisa de la cara, coincidiendo con uno de los momentos más dulces de su vida.

Pero ha sido en Sevilla cuando ambos se han mostrado juntos. Narcís Rebollo es un gran descubridor musical. Actualmente, a sus 47 años, es el Presidente de Universal Music España y Portugal. Y ha lanzado las carreras discográficas de David Bisbal y David Bustamante. Además de llevar a artistas de la talla de Alejandro Sanz o Antonio Orozco. Parece también que ha conquistado el corazón de Eugenia Martínez de Irujo, consiguiendo devolverle la ilusión en el amor y poniéndole sin duda una buena banda sonora.