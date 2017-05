Cristina Pedroche vuelve a hacer arder las redes sociales

Si que es verdad, que la foto está sacada desde arriba, y la presentadora sale vestida con ropa de deporte y sin maquillar, acompañando a la imagen con un pie de foto de lo más descriptivo: "Quién algo quiere (comer mucho), algo le cuesta (mucho ejercicio)".

Pero como todo lo que hace Cristina es foco de todo tipo de críticas, en seguida algunos usuarios de instagram se han pronunciado con comentarios de lo más desafortunados: "Estás flaquísima", "qué desnutrición", "no adelgaces más", "puedes caer en la anorexia"... Pero, también ha habido comentarios en defensa de la mujer de David Muñoz.

El que algo quiere (comer mucho) algo le cuesta (mucho deporte)!!! 😜😜 #PedrocheTocha #PedrocheGocha 💪🏼💪🏼⚡️⚡️🍿🍣🦄 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 29 de May de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Fue tal el revuelo que causó la instantánea, que Pedroche tuvo que intervenir para cerrar discusiones: "A veces me planteo quitar los comentarios de las fotos... los únicos que incitáis a locuras sois los que me escribís esas tonterías... creo que demuestro siempre que defiendo la alimentación sana y el deporte y eso se llama SALUD. Llevo tres días sin parar de comer y ahora me voy de cena (donde no me pienso cortar) por eso la importancia de compensar. ¡Ojo! Que si cojo un par de kilos ME DA IGUAL. Que los he tenido y os he demostrado que sigo siendo feliz, así que centraos en ser felices vosotros. Alimentación sana + deporte = salud = felicidad ??"

Unas horas más tardes, Cristina, enfadada y harta de las críticas, volvió a subir una foto a su perfil, en la que se podía ver otra fotografía de ella, sacada desde dos planos diferentes en la que aprovechó para aclarar la situación de la fotografía anterior: "Misma foto... distinta perspectiva... en una, me llamáis #Pedrocheraspa en la otra, #Pedrocheballena pero la realidad es que en las dos soy #Pedrochefeliz".