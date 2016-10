El conserje del apartahotel de Kim Kardashian, testigo clave para la policía

Según desvelaban varias fuentes a TMZ, la estrella televisiva relató con detalle su interacción con el bedel durante el momento del atraco, como que el hombre fue esposado una vez que abrió la puerta de su apartamento.

"Él abrió la puerta y ellos (los ladrones) entraron, y él (conserje) estuvo dentro del piso todo el tiempo", dijo la mujer de Kanye West. La celebridad de 35 años llegó a preguntarle si creía que iban a morir, a lo que el portero contestó: "No lo sé". Sin embargo, Kim destacó la tranquilidad de la que hizo gala el conserje, a pesar de estar esposado y apuntado con un arma.

Asimismo, la hija de Kris Jenner subrayó que cuando sus asaltantes abandonaron la estancia se llevaron con ellos al guarda de la finca, al que dejaron después en el vestíbulo con las manos esposadas.

En las últimas horas nos sorprendían las declaraciones del diseñador Karl Lagerfeld sobre la suntuosidad que hace la Kardashian de sus carísimas joyas. "Lo sucedido perjudica a París. No entiendo cómo ella estaba en un hotel sin seguridad, por ejemplo. Si eres famosa y muestras todas tus joyas en la red te pueden suceder cosas como está. No se puede exhibir la riqueza y luego sorprenderse de que alguien quiera compartirla", dijo el diseñador creativo de Chanel. Ambos presumen de una gran amistad, esperemos que estos comentarios no afecten a su magnífica relación, aunque con los famosos nunca se sabe.