Los compañeros de Paz Padilla enfadados por no ser invitados a su boda

La presentadora contó que ya se había dado el famoso "sí, quiero" en La India con su pareja en un viaje cuanto menos íntimo y en secreto. Ambos tenían pensado casarse en diciembre del año pasado pero Paz no tenía tiempo para organizar la boda entre presentar Sálvame y rodar La Que Se Avecina. Así que tuvo la idea de casarse en secreto con Antonio, su pareja, el cual tampoco sabía que iba a La India a casarse precisamente.

Paz Padilla está completamente segura de que su actual marido es el hombre de su vida. "Cuando estaba con mi antigua pareja mi madre me decía que no me casara, que esperara la llegada del amor de mi vida porque él no era y ahora con Antonio, mi madre está feliz. Sabe que es el hombre que necesito en mi vida".

Pero la sustituta de Jorge Javier Vázquez en Sálvame Diario quería poner fin a la pregunta que todo el mundo se hacía después de que saliera a la luz la noticia de que se había casado: ¿Por qué no invitó a ninguno de los colaboradores de Sálvame? ¿No se lleva bien con ninguno? Pues según sus propias palabras no, al parecer fue porque la presentadora tenía miedo a que se masificara la playa, ella quería que fuese una boda como la que ha sido. Terelu Campos fue una de las que le recriminó a su compañera que no les comentara nada.

Sin embargo Belén Esteban sí que acabó invitada como Kiko Hernández. Y es que la princesa del pueblo por lo visto se enteró de la boda por un fotógrafo de Cádiz y se lo comentó a la presentadora. Finalmente, Paz acabó invitandoles a su ceremonia al verse en el compromiso: "Vente si quieres", comentaban como sucedió en el programa.

"No os quería señalar, es que no se lo he dicho a nadie", Paz seguía justificando el hecho de no haber contado a ninguno de sus compañeros que se casaba el mismo fin de semana que Kiko Rivera e Irene Rosales.