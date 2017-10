Chiquito de la Calzada se recupera en el hospital de una caída en su casa

Los familiares tuvieron que avisar ayer a los bomberos porque Chiquito no respondía y no podían entrar a la vivienda al estar las llaves puestas por dentro.



Al acceder a la vivienda, le encontraron en el suelo sin poder levantarse, por lo que fue trasladado al hospital, donde ingresó ayer en Urgencias y posteriormente pasó a planta.



Fuentes sanitarias han dicho a Efe que el artista continúa ingresado en el hospital, donde evoluciona favorablemente y está consciente, pendiente de evolución en las próximas horas.



El cómico ha señalado en su cuenta de Twitter que había tenido "una pequeña caidita de Roma, pero la cosa pinta bien", y en otro tuit añadía: "solo ha sido una caída físicamente".



Posteriormente, ha retuiteado un mensaje del alcalde de Málaga en el que le desea una rápida recuperación y ha dado muestras de que mantiene el humor que le hizo famoso al afirmar: "El Conde Puigdemorl y la benemérita!!!".



Precisamente, la Guardia Civil ha deseado, a través de su cuenta en Twitter, a Chiquito de la Calzada que se recupere pronto con un mensaje en el que ha aludido al conocido "Que viene la meletérica" con el que el artista de singulares andares se refería al instituto armado.



El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que en la ciudad y en toda España le quieren y admiran mucho, y ha destacado que es una "buenísima persona".



El humorista, cuyo nombre real es Gregorio Esteban Sánchez Fernández, nació en 1932 en el barrio de la Trinidad de Málaga, en el lugar conocido como Calzada de la Trinidad, de ahí su nombre artístico.



A los 8 años tuvo su primer contacto con el flamenco y, aunque participó en numerosos cuadros flamencos con artistas de talla mundial, la fama le llegó a los 62 años por sus dotes para el humor, en el que inventó un nuevo lenguaje y estilo, con gran éxito de público.



El pasado año fue nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Málaga, reconocimiento que consideró "una alegría y un honor", y entonces aseguró que no se le olvidará jamás.



También fue premiado por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), en reconocimiento a su trayectoria, en la que ha llevado el hombre de Málaga y la Costa del Sol a gala en los lugares en los que ha actuado.