Beyoncé, la mujer con más nominaciones a los Grammy

n n n La cantante Beyoncé recibió ayer nueve nominaciones para la quincuagésima novena edición de los premios Grammy y se convirtió así en la mujer con más candidaturas en la historia de los galardones que otorga la Academia de la Grabación de Estados Unidos, con 62, cuyas 82 categorías fueron anunciadas ayer. Drake, Kanye West y Rihanna, con ocho nominaciones cada uno, siguieron de cerca a la polifacética artista.

Beyoncé apareció en las tres categorías principales: mejor grabación y mejor canción del año por su tema "Formation" y mejor álbum por "Lemonade". Con sus 62 candidaturas, la artista texana está más cerca de alcanzar al mítico productor musical Quincy Jones, que atesora 79 nominaciones.

Además, también consiguió un hito histórico al ser la primera persona nominada en categorías de pop, r&b, rap y rock, en estas dos últimas gracias a colaboraciones con Kendrick Lamar y Jack White.

Beyoncé superó en número de candidaturas a la, a priori, principal rival de cara a la gala, que se celebrará el 12 de febrero en Los Ángeles: la británica Adele, que obtuvo solo cinco nominaciones por su álbum "25". l también británico David Bowie, fallecido a principios de 2016, aspira a lograr cuatro premios póstumos por "Blackstar", el álbum que publicó solo unos días antes de morir.

Los nominados a álbum del año junto a Beyoncé ("Lemonade") y Adele ("25") son Justin Bieber, por "Puropose"; Drake, por "Views"; y la cantante country Sturgill Simpson. La mejor grabación estará entre "7 years", del grupo danés Lukas Graham; "Work", colaboración entre Rihanna y Drake; "Stressed Out", de Twenty One Pilots; "Formation", de Beyoncé; y "Hello", de Adele. En canción del año se mantienen "Hello", "Formation" y "7 years", que competirán junto a "I Took a Pill in Ibiza", del estadounidense Mike Posner; y "Love Yourself", de Justin Bieber.n