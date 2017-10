Bertín y Arévalo, las dos versiones de la ruptura de estos "mellizos"

"Sí, he venido a hablar porque quiero que sepa el público y la Casa Real que ha sido culpa mía. La foto es muy bonita", ha confesado Arévalo nada más sentarse en plató.

El humorista ha negado estar enfadado con Bertín: "Lo de Bertín está ya olvidado; la amistad está por encima de todo y muy pronto estaremos juntos", además añadió: "El enfado durará un tiempo y la amistad por encima siempre, llevamos cinco meses sin hablarnos"

El periodista Jesús Manuel ha querido aportar la versión de Bertín Osborne. "Bertín se queja de que él siempre da y Arévalo no", ha confesado. A lo que Arévalo ha contestado: "Somos amigos y compartimos ambos, lo que dice Jesús Manuel no es verdad, es falso. No nos pedimos cosas, hemos trabajado con acuerdo, no hay problemas de otro tipo".

El colaborador Kiko Hernández también ha atacado a el cómico: "Arévalo, con el show que tenías con Bertín utilizabas humor feo y casposo sobre este programa, decíais que para ir a Sálvame había que ir pegado a las paredes".

Y de nuevo, Arévalo, se ha defendido: "Mi conciencia está tranquila, tengo familia, primos hermanos como las personas a las que te refieres"

Arévalo sigue afirmando que es sólo un enfado, sigue pensando que se arreglará todo: "Es un enfado entre dos amigos que se quieren mucho y hasta dentro de un año no vamos a trabajar con una cosa nueva y no temo que eso peligre".

Jesús Manuel continúa dando la versión que parece tener de Bertín: "A la Casa Real no le ha sentado mal lo de la foto", "Hay mucho más que la fotografía para Bertín Osborne".

A su vez, Lydia Lozano apuntaba a que había temas económicos de por medio, y Mila Ximénez decía que Fabiola y Bertín no quieren entrar en esa guerra.

Respecto a los temas económicos, Arévalo contestaba: "No, además Bertín es humilde en el escenario, no celoso ni envidioso. Le propuse a Bertín hacer esto conmigo porque yo solo no iba a llegar a tanta gente como con él, que es muy querido" a lo que también añadió: "A Bertín le adoro y la foto la puse en Twitter porque soy defensor y admiro al Rey; soy fan del Rey Emérito y por eso lo hice"

Además el también actor, ha dicho que la amistad les ha venido bien a los dos desde que empezaron: "Nos hemos favorecido los dos, hemos estado seis años y medio trabajando. Adoro a Bertín y él a mi"

El caso es que no sa sabe cómo acabará todo esto, pero Arévalo lo tiene bastante claro. ¿Qué pensara Bertín Osborne al respecto?