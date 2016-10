Ben Affleck presenta "The Accountant"

Ben Affleck presentó hoy "The Accountant", un thriller de suspense y acción donde el actor estadounidense se zambulle en uno de los papeles "más complicados" de su carrera, según admitió él mismo durante una conferencia de prensa celebrada en Beverly Hills (California, EEUU).

"Fue un reto muy exigente", concedió el actor de 44 años, quien en esta ocasión encarna a Christian Wolff, un hombre autista con una mente prodigiosa para las matemáticas que trabaja como contable para algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

"Requirió mucha investigación y nos propusimos construir un personaje realista, observando el comportamiento de muchas personas con ese trastorno y tomando nota de muchas de sus propuestas y sugerencias. El resultado es, sin duda, uno de los personajes más complicados e interesantes que he hecho", agregó el intérprete.

Mientras el Departamento del Tesoro comienza a estrechar el cerco sobre su paradero e identidad, Wolff acepta el encargo de un cliente legítimo, una compañía de robótica de última generación donde una empleada ha descubierto un agujero de varios millones de dólares.

La resolución de ese misterio coincidirá con un asedio al entorno de Wolff que llevará a una resolución explosiva.

Ahí tendrá mucho que ver el aprendizaje en cuanto a técnicas de lucha y manejo de armas que recibió el protagonista de pequeño por deseo de su padre, temeroso de que la vida de su hijo se convirtiera en un infierno por los abusos que pudiera recibir.

De ahí que muchos hayan comparado este personaje con el del multimillonario Bruce Wayne, que esconde de lo que es capaz bajo la máscara y la capa de Batman, personaje que Affleck asumió por primera vez en "Batman v Superman: Dawn of Justice" y que retomará el próximo año en "Justice League".

"En realidad, solo pensaba en darle una paliza a Jason Bourne", dijo Affleck entre risas, en alusión al espía encarnado por su íntimo amigo Matt Damon en esa franquicia.

"Seguro que se pueden trazar paralelismos con Bruce Wayne, pero `The Accountant` es una historia única, inusual y muy particular", reflexionó. "Creo que es inteligente y provocadora. Habla de la gente que es diferente y de cómo los padres, tratando de proteger a esos niños, a veces pueden acabar haciéndoles más daño", comentó.

Ese giro del guión, en donde el menor con autismo recibe entrenamiento para solventar posibles conflictos a través de la violencia, fue una idea provocativa que atrajo a Affleck: "Me rompió el corazón", admitió.

"Como padre, cada día afronto varios dilemas sobre qué es lo mejor para criar a mis hijos. En cada momento, hay una encrucijada y todos nos podemos equivocar. Queremos lo mejor para ellos, pero te guías por su vulnerabilidad y por tu terror porque les suceda algo", sostuvo.

El reparto de la cinta, de estreno el 14 de octubre, se completa con Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jean Smart, Cynthia Addai-Robinson, Jeffrey Tambor y John Lithgow.

Preguntado sobre la posibilidad de que esta sea la primera película de Hollywood sobre un héroe autista, Affleck explicó que durante su preparación conoció a gente con síndrome de Asperger "con gran ingenio, observaciones muy agudas, inteligentes y punzantes", cualidades que quiso trasladar a su personaje en la cinta.

"Creo que el humor es una muestra grande de inteligencia, y quisimos llevar esas situaciones con el máximo respeto a la historia", valoró el actor.

"Queríamos llevar el mensaje de que lo diferente puedo ser bueno, especial y maravilloso", subrayó.

Affleck y Simmons acaban de rodar juntos "Justice League" y volverán a coincidir en una película centrada exclusivamente en la figura de Batman.

"No soy nada estratega a la hora de planificar mi carrera, nunca planifico mi próximo paso", observó Affleck, ganador del Óscar a la mejor película por "Argo" y al mejor guión original, junto a Matt Damon, por "Good Will Hunting".

"Simplemente", añadió, "escojo los proyectos que me inspiran y me siento afortunado por poder hacer estas películas. Así me mantengo activo y alerta".

En diciembre, Affleck estrenará el drama criminal "Live by Night", dirigida, coescrita y protagonizada por él mismo sobre una novela de Dennis Lehane.