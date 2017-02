Así ha cambiado Dakota Johnson gracias a su paso por '50 sombras'

La hija de Melanie Griffith ha conseguido hacerse un hueco en Hollywood gracias al personaje de Anastasia Steele. Una incursión en el mundo del cine que llegaba después de varias películas donde no terminaba por despuntar.

Y es que desde niña Dakota vivió rodeada de guiones. Hija de Melanie y Don Johnson, su abuela materna es Tippi Hedren, recordada protagonista de Los pájaros (1963); por todo esto desde que vino al mundo el 4 de octubre de 1989, su vida ha estado relacionada siempre con el séptimo arte.

Desde que tenía diez años posaba en los photocall con sus padres, mostrándose con total naturalidad ante los fotógrafos. Con esa misma edad debutó en la gran pantalla con Locos en Alabama (1999) donde coincidió con su hermana pequeña Stella del Carmen.

Años más tarde llegó su siguiente participación en una superproducción de la mano de David Fincher. En 2010 pudimos verla al lado de Justin Timberlake en La red social, y dos años después en Infiltrados en clase (2012) con Jonah Hill y Channing Tatum.

DAKOTA JOHNSON: "A VECES MI VIDA PUEDE RESULTAR MUY SOFOCANTE"

Pero no fue hasta 2013 cuando dio el gran salto gracias a su fichaje por 50 sombras de Grey. El estilo de Dakota fue cambiando dejando a un lado el rubio para recuperar su moreno natural.

La protagonista de la saga comenzó a frecuentar semanas de la moda derrochando estilo y glamour. Los looks de la actriz comenzaron a ser más cuidados, respondiendo a la gran expectación mediática que provocaba. Una fama internacional que le llevó a hacerse muchos interrogantes en una sincera entrevista que concedió a la revista Interview: "Todavía siento que no sé lo que estoy haciendo. Quiero decir, tengo tal obsesión por hacer películas que probablemente siempre haga eso. Pero a veces mi vida puede resultar muy sofocante, como para no tener el control de ella en absoluto, y no puedo saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo, soy conocida por hacer cine. Y me pregunto si eso es todo".

Una presión mediática que se ha notado en su relación con Matthew Hitt. El músico y la actriz han vivido un romance de altibajos que terminó de forma definitiva este pasado 2016. Desde entonces no se le conoce nuevos romances. Aún así, la Dakota que conocemos como estrella de Hollywood volverá a brillar en cartelera este viernes 10 de febrero en 50 sombras más oscuras.