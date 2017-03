Antonio Banderas: "Sufrí un ataque de corazón el 26 de enero"

"Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero. Ha sido un ataque benigno que no ha ido a más y ahora mismo estoy en periodo de recuperación", explicaba en la rueda de prensa previa a la ceremonia de clausura del festival según recoge ABC. Banderas daba luz a todas las especulaciones que habían existido desde que saltase a los medios su ingreso en la Clinique Grenolier de Ginebra.

"Es algo que le pasa todos los días a mucha gente. No quería que a esto se le diese más importancia que al resto", afirmaba el protagonista de La piel que habito.

Tras esta confesión, Banderas ha explicado en la misma rueda de prensa que después de todo lo ocurrido ve las cosas de una manera distinta: "Ahora que me ha pasado todo lo que me ha pasado, me planteo las cosas de otra forma".

Un experiencia que ha dejado a un Antonio Banderas mucho más vital. Él mismo lo ha demostrado durante la sesión de fotos en el Teatro Romano de Málaga, donde antes de entrar no ha dudado en fotografiarse con todos sus fans.