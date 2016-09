Antonio Banderas presenta en Moscú exposición, perfume y proyecto benéfico

Antonio Banderas llegó hoy a Moscú donde presentará su exposición de fotos "Women in Gold", lanzará su nueva fragancia "Queen of Seduction" y participará en un proyecto benéfico con la top model Natalia Vodianova.

El actor inaugurará oficialmente mañana su exposición de fotografías "Women in Gold", que desvela su particular visión sobre la mujer y que ya fue presentada en España, Chile, Argentina y México entre otros países.

"Las mujeres rusas son fascinantes. Y desde luego tienen su propia e irrepetible magia", aseguró el artista a su llegada.

"Women in Gold" es la segunda exposición como fotógrafo de Banderas, que declara sentirse fascinado por el universo femenino, y estará abierta en el Museo de Arte Multimedia de la capital rusa hasta el 3 de noviembre.

El también director y productor presentará su nueva fragancia "Queen of Seduction", y el día 14, con la supermodelo rusa Natalia Vodianova, creadora de la fundación Naked Heart, lanzará el proyecto benéfico "Do as I do" (Haz como yo), que busca "motivar a cuanta más gente posible a hacer obras benéficas", según el servicio de prensa de la organización.

Para ello, en una cena benéfica, el actor donará un cheque a la fundación y un lote especial para una de sus actividades, una sesión exclusiva de fotos que él mismo hará.

Además, por cada compra de sus fragancias donará 100 rublos (1,3 euros) a Naked Heart, destinados a sus proyectos para servicios de apoyo a familias con niños discapacitados y para crear parques de juegos para menores de todas las edades.

"Estoy muy orgulloso de colaborar con Natalia y su fundación. Desde que lancé mi industria de belleza decidí que tenía que devolver a la sociedad lo que había recibido. Es un honor que Natalia me de la oportunidad de hacerlo con los niños de Rusia", señaló la estrella, según la web de Naked Heart.

"Ella es una maravillosa socia y anfitriona: guapa, sensible y sobre todo un ser humano auténticamente generoso", añadió.