Dos años de cárcel para el luchador y amigo de Cristiano Ronaldo el marroquí Badr Hari

La Corte Suprema de La Haya condenó hoy al luchador marroquí de `kickboxing` Badr Hari a dos años de prisión por varios actos violentos y altercados nocturnos en Amsterdam, aunque solo pasará seis meses entre rejas.



El tribunal condenó al deportista por un "asalto con agravante" al empresario holandés Koen Everink durante una fiesta nocturna en Ámsterdam Arena en 2012, así como por otro incidente en el club de Jimmy Woo de la misma ciudad, donde el luchador rompió un vaso frente a su víctima e intentó asaltarla con el cristal roto.



Los magistrados consideraron un "agravante" que Hari, al que además de por sus gestas deportivas y extradeportivas se le conoce por ser amigo del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, abusara "de su superioridad física".



Hari, de 32 años, no estuvo presente en La Haya para escuchar el veredicto de una sentencia con carácter definitivo que no puede recurrirse.



Su abogado, Benedicte Ficq, calificó la condena de "inadecuada" e "incomprensible" y señaló que su cliente está actualmente en Marruecos y se quedará allí de momento, pero cumplirá su sentencia en los Países Bajos.



El deportista ya había sido condenado en octubre de 2015 por los mismos hechos a dos años de prisión, de los cuales estuvo bajo custodia ocho meses y pasó el resto en libertad condicional, y a pagar 45.000 euros de indemnización por daños y perjuicios.



La corte de apelación que examinó su recurso aseguró que Hari cometió crímenes violentos en diferentes lugares públicos de la clubes de Ámsterdam cinco veces entre 2011 y 2012, incluyendo un asalto grave y dos intentos de asalto agravados.



"Casi siempre se trataba de un pequeño altercado que llevó a una fuerte violencia por parte del acusado, que llegó tan inesperadamente que las víctimas no pudieron defenderse", explicó el comunicado del tribunal.