Alba Carrillo, ¿nueva colaboradora de Sálvame?

Pues bien, la situación es la siguiente, en el programa Sálvame Diario de hoy, durante la entrevista telefónica que le ha concedido Alba Carrillo al periodista Kike Calleja, en el que esta ha respondido a las declaraciones que Feliciano López realizó tras enterarse de lo dicho por su ex en el programa.

Carrillo ha afirmado que su ex marido le decía que "el partido de su vida lo había ganado al quitarse a Maria Jose". Durante la entrevista, se ha enterado que Maria José esta embarazada y la también diseñadora ha dicho "me alegro muchísimo, si Maria José ha pasado lo que yo he pasado con este hombre, se merece ser feliz".

Alba Carrillo ha vuelto a cargar contra Feliciano afirmando que "Feli se cree que está por encima de la justicia" y ha reiterado que su objetivo es "que la gente entienda lo que me ha hecho sufrir". La modelo también ha reconocido que le dolería que "el entorno de Fonsi Nieto apoyara al tenista".

La ex de Fonsi Nieto ha afirmado: "Me encantaría trabajar con Jorge Javier. Acepto su propuesta y bailo el chuminero de la paz", palabras a las que el conductor del programa ha respondido al inmediatamente: "Mantengo la propuesta, la pelota está en tu tejado, pero no marées".

Así que así están las cosas, una invitación en firme por parte del programa representado en Jorge Javier Vázquez y una Alba Carrillo, a la espera del juicio, que tiene que ser la siguiente en dar el paso al ofrecimiento para participar en las tardes de Telecinco.