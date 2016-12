Alba Carrillo: "Necesito recuperar mi dignidad"

Alba Carrillo está en uno de los momentos más delicados de su vida y es que tras su separación con Feliciano López, la joven ha recibido muchas críticas por su actitud ante el que fuera su marido. Tras enfrentarse a él por primera vez en los juzgados, donde tuvieron un encuentro de lo más tenso, la modelo ha decidido dar algunos detalles más de cómo están siendo estos meses tan difíciles para ella.



ALBA CARRILLO ASEGURA QUE FONSI NIETO LE PIDIÓ QUE AGUANTARA CON FELICIANO LÓPEZ

Hace algunos días podíamos escuchar a la modelo en una entrevista telefónica en el programa de Ana Rosa en Telecinco en el que la joven aseguraba que había sido Fonsi Nieto, el padre de su hijo, el que le había pedido que aguantara más con el tenista por el bien de Lucas. Por su parte Alba sigue manteniendo que el perdón público de su ex marido le valdría para acabar con su lucha jurídica contra el tenista.

Totalmente convencida de que lleva toda la razón, Alba no dudó en recordar el duro momento en el que se encontró con Feliciano en los juzgados y le pidió que le hiciera una lista de todas aquellas mujeres con las que le había engañado durante su matrimonio. "Necesito recuperar mi dignidad y pido las cosas a las que tengo derecho, recurro a la ley porque es mi única herramienta ya que no me ha dado otra opción" reconocía la joven durante la entrevista.



ALBA ASEGURA QUE YA LE HABÍAN ADVERTIDO MUCHAS VECES SOBRE EL VERDADERO FELICIANO LÓPEZ

En cuanto a lo que le pertenece tras su divorcio, Alba comenta que ella ha cambiado de abogada porque en un principio no le convencía la línea a seguir que le había marcado su anterior abogado. Dolida y consciente de que no la han tratado como ella cree que se merece, Alba comenta que ella se marchó de casa de Feliciano por culpa de la madre de éste y es que Alba y Belén nunca han tenido una buena relación.

A diferencia de lo que se ha comentado siempre, Alba explicó que ella no se quería casar y eso es algo que a Feliciano le había dolido mucho. "Su hermano me dijo que teníamos que hacer un papel en el que firmara que si nos separábamos tenía que abandonar las casa en menos de 24 horas, yo le dije que en esas condiciones yo no me casaba".

La mala relación de la familia de Feliciano con Alba no es un secreto, por ello la modelo explica que el tenista siempre excusaba a su familia: "Ellos lo hacen para ayudarme porque yo no estoy cerca y estoy siempre viajando. Yo ya no sé si es culpa era de los otros o es que él se hace el tonto para que los demás vayan por delante y le salven".

Después de haberle defendido por encima de todo durante su noviazgo, Alba reconoce que este Feliciano es el de verdad, es el que le habían advertido desde el principio cuando empezó con él. "Él prefiere echarme la culpa de todo a mí y salir airoso como ya lo hizo una vez, pero esta vez no le va a salir tan fácil".



"INTENTÉ LUCHAR POR LA RELACIÓN Y CUANDO MENOS ME LO ESPERABA ME ASESTÓ EL GOLPE MORTAL"

Harta de todo lo que se ha dicho sobre ella, Alba comentó que lo que quiere es que él cuente toda la verdad sobre su relación. "Él sabe que ha sido una relación muy complicada, que él es una persona muy difícil de llevar, le cuesta muchísimo trasmitir sus sentimientos y eso yo lo he trabajado muchísimo con él".

La modelo quiso dejar claro que si hubiese sido por ella la relación hubiera terminado hace mucho tiempo, pero el padre de su hijo le pidió que aguantara por el niño. "Intenté luchar por la relación y cuando menos me lo esperaba me asestó el golpe mortal. Es un cobarde y no es un señor, un señor no dice esto jamás".

Sobre el dinero de la relación, Alba comenta que Feliciano le pedía que cogiera el dinero para la comida y las cosas de la casa de la cuenta por lo que, que ahora se lo eche en cara le parece una sinvergonzonería. "Lo que me parece raro es que en una cuenta de dos casados esté su hermano también. Es función de uno mismo pararles los pies a sus padres y eso él no lo ha sabido hacer. No me he sentido respetada".

Defendiendo su posición, Alba explica que ella no estaba loca, que siempre ha estado en una situación de sumisión en esa familia y es que está segura de que no llegarán a ningún acuerdo por culpa de la cabezonería del tenista. Totalmente segura de lo que ha vivido, Alba amenaza con todo lo que puede hablar y es que según ella, no ha contado nada de lo que podría contar sobre esa familia.