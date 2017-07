La Xunta revisará su previsión de crecimiento y la situará cerca del 3%

Martínez ha hecho este anuncio durante su intervención en el Parlamento gallego en el debate de la ley de impulso, crecimiento y refuerzo del gasto social por la que se modificarán los presupuestos gallegos para incluir un gasto adicional de 228 millones de euros.



El texto se debate por lectura única, un procedimiento al que ha dado su visto bueno el PP, grupo mayoritario, en un debate previo y al que se han opuesto los tres grupos de la oposición por considerar que se trata de un "trágala" impuesto por la Xunta en el que se les intenta restar su capacidad de intervención.



El conselleiro ha incidido en que los datos que se van conociendo a lo largo del año "mejoran ampliamente las previsiones prudentes" del presupuesto aprobado en febrero por lo que con la revisión al alza del crecimiento "mejorarán también lo parámetros de empleo", ha avanzado.



En su intervención ha explicado que el gasto adicional prevé consolidar el crecimiento económico para que Galicia "crezca con fuerza y haya más y mejor empleo", para reforzar el gasto social y para que los empleados públicos vean incrementado el 1% su sueldo en la nómina de julio desde el 1 de enero de este año.



Martínez ha detallado las partidas a las que dedicará la Xunta el gasto adicional, con 73 millones para la subida del 1 por ciento a los empleados públicos.



Otra partida contempla 102 millones de euros para sanidad y gasto social, en la que destaca una partida de 60 millones de euros para universalizar la dispensación de fármacos contra la hepatitis C y habrá otras partidas para dependencia (10 millones) y la Risga (4 millones).



Y un tercer bloque está destinado a "crecimiento", con 53 millones en distintas áreas.



Los grupos de la oposición han criticado "la forma y el fondo" del proyecto presentado por la Xunta y han coincidido en que estas partidas adicionales demuestran que las cuentas aprobadas por el Gobierno gallego estaban mal hechas.



Manuel Lago (En Marea) ha cargado contra el anuncio de la revisión del PIB hecho por el conselleiro, que ha tachado de "falacia", ya que la economía "crece a pesar de las políticas del PP" y porque un 3% es "la media" de crecimiento de la economía gallega.



El diputado de En Marea ha considerado que "el mundo se ve de otra manera cuando uno va en coche oficial", en alusión a los datos ofrecidos por el conselleiro, a quien ha reprochado que presuma del comportamiento de la economía gallega con la situación social y laboral en Galicia.



"Galicia tiene la peor evolución laboral de las diecisiete comunidades autónomas, es la que más empleo destruye y en donde más crece el desempleo", ha concluido Lago, que ha pedido la "devolución" del proyecto de ley y empezar "de cero" la política presupuestaria de la Xunta.



El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha tachado de "insuficiente" el incremento de gasto y ha propuesto elevarlo hasta los 400 millones, propuesta rechazada por el PP.



Fernández Leiceaga ha insistido en las "imperfecciones" de los presupuestos gallegos que quedan de manifiesto con esta modificación.



Ha propuesto elevar las partidas de gasto social y ha tachado de "pura propaganda" las destinadas a crecimiento económico.



Además ha advertido de que "habrá problemas" con las enmiendas al texto hechas por la directora general de Relaciones Institucionales si no se aceptan sus enmiendas, ya que no están contempladas en ningún artículo del Reglamento.



"Nos oponemos al proyecto por motivos de forma, porque es un trágala, y también de fondo, porque otra política económica es conveniente", ha concluido.



La diputada del BNG Noa Presas ha defendido también una enmienda a la totalidad y ha cargado contra la Xunta y el grupo del PP por obviar el debate de financiación autonómica y aceptar lo que le digan de Madrid sin oponer resistencia.



Ha preguntado al conselleiro por la diferencia con la partida anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que anunció 247 millones de euros adicionales en una visita a Santiago antes de conocerse "el recorte" en los presupuestos a Galicia.



Presas ha considerado el proyecto de la Xunta de "técnica de maquillaje", ha advertido de que el BNG no lo compra y por eso ha defendido sus propuestas alternativas.



Para el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, la principal razón para apoyar esta ley y hacerlo por el procedimiento de lectura única es económica.



"La economía va bien, crece, la recaudación sube y hay más recursos para hacer cosas", ha destacado Puy,



Sobre las críticas de la oposición al procedimiento elegido, ha asegurado que en 2007, cuando gobernaban PSdeG y BNG, la Xunta recibió 404 millones adicionales y el conselleiro de Hacienda en una comparecencia parlamentaria dijo que contaban con esos recursos y que "iban a gastar más" sin derecho de enmienda de los grupos "ni de nada", por lo que ha pedido a los grupos de la oposición que se midan en sus críticas.