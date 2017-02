Xunta y concellos pretenden homogeneizar tasas del agua

n n n El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, y la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, acordaron ayer dar "el mayor impulso posible" al "pacto del agua", en pro de la mejora del saneamiento y abastecimiento, así como para "homogeneizar" una estructura tarifaria con baremos de cobro de tasas con el objetivo de reducir las amplias diferencias existentes. Así lo trasladaron ambos tras el encuentro mantenido en Santiago, en donde Alfredo García señaló la importancia fijar "cuánto cuesta el metro cúbico de agua" en cada ayuntamiento.

Explicó que "habrá diferentes casos", pues "no puede tener el mismo coste" para un municipio que recibe su agua de un manantial que el que necesita "bombear de un río en malas condiciones", si bien cree que se deben establecer unos baremos, aunque todavía debe decidirse cómo se hará. Además, el presidente de la Fegamp recuerda que "por ley" la tasa no puede superar el coste del servicio. Así, se plantea licitar unas asistencias técnicas para el estudio de esas tarifas, ya que "es muy complejo", con "313 realidades diferentes".

En esta línea, Mato coincide en esa intención para homogeneizar tarifas con la existencia de más de un patrón. También destaca la necesidad de "clarificar" los criterios por los que se priorizarán inversiones hidráulicas, con el fin de cumplir los estándares de calidad.

RED DE PUNTOS LIMPIOS

En otro orden de cosas, en esta reunión se abordaron otras cuestiones como la red de puntos limpios, de forma que Beatriz Mato se mostró partidaria de la pertinencia de que cada uno de estos centros pueda dar servicio "a más de un ayuntamiento". Sobre este extremo, la conselleira pide "evitar localismos", al tiempo que se decidirá con la Fegamp dónde instalar los futuros puntos limpios.

Este año volverá a haber un convenio para que los puntos limpios mejoren sus infraestructuras y se adapten al decreto que incluye modificaciones en el tratamiento de aparatos eléctricos, para lo cual la Xunta destinará más de un millón de euros.

Por otra parte, Mato animó a los ayuntamientos a sumarse al pacto local de lucha contra el cambio climático, que les permitirá ser asesorados por la Xunta en esta materia Además, se trataron en la reunión medidas para el bienestar animal, y la conselleira subrayó el apoyo que se ofrece a municipios para mejorar las casas de acogida, así como para realizar campañas de esterilización y fomentar la adopción. En lo tocante a este tema, Mato prevé que la nueva ley de protección animal entre en el Parlamento gallego en el presente semestre. n