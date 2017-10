La Xunta activa las medidas frente a la sequía y pide "uso comedido" para evitar "restricciones" futuras

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ha recordado la situación de "alerta" decretada en varias cuencas y ha incidido en que, aunque es cierto que dicho estado no tiene "un efecto inmediato" en el abastecimiento, ha precisado que "no se puede garantizar" que en el futuro siga siendo así y no haya "restricciones". Para evitarlo, ha apelado al "uso comedido".



Entre tanto, el paquete de medidas extraordinario activado para apoyar a los agricultores y ganaderos gallegos afectados por la sequía contempla destinar 1 millón de euros en las anualidades de 2017 y 2018 a ayudas para financiar infraestructuras que faciliten el suministro.



Como subvencionables en las explotaciones agrarias se sitúan las estructuras para el abastecimiento de agua (balsas de almacenamiento o pozos de barrena, por ejemplo). También los equipos para la mejora del abastecimiento de agua al ganado como cisternas móviles o bebederos móviles.



Además, este tipo de actuaciones podrían ser también subvencionadas a través de la orden de ayudas para planes de mejora de las explotaciones de 2018. La cuantía que se perciba será como tope el 50 por ciento de la inversión, no superando el importe máximo de la subvención por beneficiario los 5.000 euros.



SEGUROS AGRARIOS



Por otra parte, la Xunta recuerda que subvenciona las pólizas de seguros agrarios con un presupuesto de 4,7 millones en el año 2017 y se insiste en la necesidad de seguir fomentando su contratación para hacer frente a este tipo de incidencias meteorológicas.



El Gobierno autonómico también apunta que hay dos líneas de seguro ligadas a la sequía que están "infrautilizadas". Una de ellas se refiere a un seguro de explotaciones de cultivos de forraje, específico para cubrir la falta de precipitaciones en parcelas con forrajes que tienen como destino la siega.



También hay un seguro de compensación por pérdida de pastos que apoya a los ganaderos por el mayor gasto derivado de la necesidad de suplemento de alimentación a consecuencia de una falta de pastos en explotaciones de ganado. Este segundo tipo de pólizas "no se contrata" en Galicia.



Estas iniciativas se suman al convenio de colaboración que se suscribirá entre el Igape, entidades financieras y sociedades de garantía recíproca, en régimen de concurrencia no competitiva, para dos líneas de apoyo a la liquidez de las explotaciones agroganaderas. Por un lado, la refinanciación de pasivos y, por otro, el apoyo al circulante.



En el primer caso, el importe mínimo atendible será de 3.000 euros para préstamos formalizados a un plazo igual o superior a cinco años. En el segundo, el importe mínimo atendible será también de 3.000 euros, para préstamos a un plazo igual o superior a tres años y un máximo de siete años.



ADELANTO DE LA PAC



Además, Feijóo ha avanzado que se gestionó un anticipo del 70 por ciento de las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) antes del 1 de diciembre de este año.



En concreto, el presidente ha aludido a 95 millones de euros que los agricultores y ganaderos irán percibiendo a partir del 15 de noviembre.