Visto para sentencia en Lugo el juicio por la "Operación Campeón"

n n n El juicio por la Operación Campeón, sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel, quedó ayer visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo, después de tres sesiones. Así, finalizó la vista tras la comparecencia de un funcionario de Hacienda como testigo, que dejó claro que la "contabilidad" de Nupel "no expresaba la situación real de la empresa".

Tras el testimonio llegaron las conclusiones de las partes de los doce procesados, aunque el foco se situó sobre el único que no había aceptado el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, acusación pública que al cierre de su intervención calificaba los hechos de "trama compleja". Tan solo Javier Rodríguez, socio de Proitec, empresa que ofreció asesoramiento a Nupel, no pactó con la Fiscalía que en principio le pedía cuatro años y que finalmente rebajó la solicitud de pena a trece meses; nueve meses por un delito consumado a hacienda y multa de más de dos millones de euros y cuatro meses por otro de tentativa de delito contra la hacienda pública y 372.000 euros de multa. La rebaja es sustancial dado que se le retiró la acusación por cohecho.

En las conclusiones finales del abogado de Rodríguez, éste afeo a la Fiscalía la "generosidad, eliminando delitos" con que había tratado a los otros once investigados frente a su cliente. Por el contrario objetó que Javier Rodríguez "ha sido penalizado". El letrado José Luis Fiuza advirtió de una "estrategia" por la que el resto de acusados tienen dos "motivos" para pretender una condena a Rodríguez. "Por un lado económico", dijo, por el reparto de las multas e indemnizaciones, y otro "motivo judicial" dado que si "lo absuelven no pasa nada, pero si es condenado y se recurre" se podría "admitir la nulidad de las actuaciones", apostilló.

La instrucción de la Operación Campeón estuvo coordinada por Estela San José en mayo de 2011. En ella se investigó a varios cargos del Igape junto al empresario Jorge Dorribo y su socio en Nupel, además de varios políticos.n