El “todos contra Feijóo” desfigura la batalla de propuestas electorales

nnn Situado en el centro del plató, el candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta, se fajó en la noche del lunes en la TVG, defendiéndose de los muchos golpes dialécticos que recibió de manos de los otros cuatro líderes a la vez. En ninguna ocasión Feijóo pudo sostener ideas con el respaldo de alguno de los otros partidos: la máxima coincidente era “desmontar” a Feijóo, por emplear el término al que se acogió ayer Luis Villares, el candidato de En Marea, para presentar su balance sobre el debate.

EL DÍA DESPUÉS

“Fue mi primer debate. Supongo que se me notó. Ser neófito en esto es lo que tiene, pero conseguimos desmontar a Feijóo”, aseguró Villares desde la Ribeira Sacra. El candidato socialista realizó su valoración desde Fimo, en Ferrol, en un almuerzo junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez. Leiceaga acusó al líder popular de dibujar una “Galicia Virtual” que “solo se ve desde el Monte Pío”.

La candidata del BNG, Ana Pontón, atendió a los medios en Sarria, y aseguró que su batalla televisiva sirvió para demostrar que tiene “propuestas y alternativas serias”; no quiso decir si su candidatura salió reforzada de la batalla.

De visita electoral en Bueu, Pontevedra, María Dolores de Cospedal tuvo ocasión de ofrecer su opinión sobre el debate: "Nosotros tenemos un proyecto para Galicia, los demás son el no por el no. No saben lo que van a hacer, pero quieren echar a Feijóo y echar al PP".

Losada evitó pronunciarse sobre quién había ganado, pero sí lo hizo sobre su uso del gallego y el castellano durante el debate -fue la única candidata que empleó ambas lenguas-. La de Ciudadanos defendió su actuación negando que algo así deba tener “repercusión”: “Somos una sociedad bilingüe”, dijo, antes de señalar que si llega al Parlamento empleará ambas lenguas.

Lengua e identidad

Precisamente la defensa del gallego, la cultura y la identidad de Galicia, fue otro de los temas que entraron con fuerza en campaña tras el debate. Si la candidata del BNG propuso una renovada consellería de Cultura y un decreto de apoyo a la lengua gallega, el de En Marea, en materia lingüística, proclamó que a partir del 25 de septiembre “xa non estará prohibido ensinar as matemáticas en galego”.

Feijóo aseguró que durante sus mandatos ha mantenido al cien por cien “o nivel de autogoberno”. Tal y como dijo en el debate: "Galicia non está rescatada, intervida, polo resto de España". Para todos los demás partidos, a excepción de Ciudadanos, la comunidad gallega necesita más competencias. Losada quiere evitar apuestas que “dividen a los gallegos y españoles”.

Trump entra en las gallegas

Una de las sorpresas de la jornada de resaca la trajo ayer Leiceaga, que comparó a Feijóo con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos: “Trump habló de construir un muro para separarse de México. Feijóo dijo en 2009 que iba a hacer el AVE Lugo-Ourense y conseguir que Fomento se lo pagase, igual que Trump, son promesas olvidadas, que luego no cumple”.

La audiencia del debate

El espacio emitido el lunes por la TVG logró el 15,3% de cuota de pantalla. Con una audiencia media de 151.000 espectadores, fue lo más visto en su franja y el segundo con más espectadores en Galicia en todo el día. No obstante, obtuvo la mitad de audiencia que el debate de hace cuatro años entre Feijóo y Pachi Vázquez, que cosechó 31,3% de cuota de pantalla.

Según la TVG, el debate protagonizó 21.000 mensajes en Twitter, vertidos por 4.000 usuarios. El coloquio entre los cinco candidatos a la Xunta logró en esta red social ascender hasta el número 1 de los “trending topic” del día, es decir, fue tendencia nacional en la noche del lunes.

Baltar: "Hubo un candidato, los demás solo dijeron barbaridades"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy siguió el lunes el debate en la TVG desde Ourense, a donde acababa de llegar para participar horas después en un mitin en Ribadavia: “Lo vi al final porque llegué un poco tarde, pero Alberto Núñez Feijóo me pareció sublime, el candidato más sólido y solvente”.

Junto a Rajoy, en el hotel NH de la capital de As Burgas, estuvo el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, siguiendo con atención la marcha del coloquio entre los cinco candidatos a la Xunta. “Se vio claramente el dominio de Feijóo, y cierta solvencia de Ana Pontón”, señaló Baltar, “el resto dijeron barbaridades o tonterías. Es decir, todos dieron lo que se podía esperar de ellos”.

Desde la agrupación nacionalista subrayan la actuación de Pontón. "Despois do debate quedou clara que a única alternativa para botar ao PP da Xunta, pasa por votar ao BNG", aseguró el BNG de Ourense en valoración oficial.

Por su parte, Jesús Vázquez, alcalde de Ourense, destacó que el candidato popular fue el único que “habló en positivo”: “Frente a ello hubo varias personas que creo que han desilusionado a sus propios votantes”. “Hubo un candidato único, Feijóo, frente a la nada”, zanjó.

En Lugo y junto al candidato socialista, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aludió ayer al debate, haciendo un llamamiento a prejubilar a Feijóo: "Sólo Xoaquín -Leiceaga- podrá sacar a Galicia de la parálisis y ofrecer nuevas respuestas a los desafíos de Galicia". n