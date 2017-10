Hasta cuatro tipos de seguros actuarán por los incendios de Galicia

La Asociación Empresarial del Seguro ha detallado que, en el caso de las viviendas, el 64 % de las familias gallegas tiene un seguro de hogar -que no es obligatorio-, mientras que el 80 % tiene seguro de coche.



Unespa ha destacado que, al no ser una catástrofe natural, el Consorcio de Compensación de Seguros no interviene a la hora de indemnizar a los afectados, de forma que "pagan las compañías".



Se trata, han añadido las mismas fuentes, de incendios aparentemente provocados, "de manera que la causa no es natural".



"Una catástrofe natural es un terremoto, pero nadie provoca un terremoto. Sin embargo, un terremoto sí que puede provocar un incendio si, por ejemplo, hay una fuga de gas", han puesto como ejemplo.



Respecto a los seguros que entran en juego en este caso, han apuntado que "el más evidente", el de inmuebles, denominado multirriesgos, puede ser para una vivienda, un comercio, una industria o una comunidad de vecinos, entre otros.



El incendio está asegurado, por defecto, en todos estos seguros.



En cuanto a lo que se indemniza, por un lado está la estructura de la vivienda -es decir, las paredes, los techos, los suelos, las tuberías o los cables-, que se denomina continente.



Por el otro, se aseguran los objetos que hay en el interior de la casa (contenido).



Desde Unespa se ha subrayado que, normalmente, los seguros de multirriesgo indemnizan las dos cosas (continente y contenido).



En España, se registraron el año pasado 187.680 incendios de todo tipo de inmuebles que fueron indemnizados por el seguro. De éstos, 145.619 correspondieron a viviendas.



La mitad de los vehículos en España están asegurados frente a incendios y, si se atiende solo a los coches, la cifra asciende al 64 %.



Según datos de Unespa, en el territorio nacional se incendiaron el año pasado 9.209 vehículos y, de éstos, 427 vehículos fueron gallegos.



Si se atiende a los seguros de Vida, la compañía indemniza. "Generalmente, la gente que tiene una hipoteca contratada tiene un seguro de vida", han señalado otras fuentes del sector.



Por último, respecto a los seguros de explotación agropecuaria, la patronal ha resaltado que el incendio siempre está contemplado en los seguros ganaderos. "Si se ha muerto algún animal, el seguro va a compensar su muerte".



Con las explotaciones de cultivo pasa lo mismo, de manera que, si por ejemplo se ha quemado algún viñedo, se repara el daño.