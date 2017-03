Tener perros de raza peligrosa solo será posible bajo licencia

n n n El Gobierno gallego aprobó la Ley de protección y bienestar de los animales de compañía que busca, en palabras del presidente, Alberto Núñez Feijóo, "luchar al máximo contra el maltrato animal y el abandono". También avanzó que, en la línea del paso dado ya por varios ayuntamientos, Galicia prohibirá los circos con animales salvajes. Lo anunció tras el Consello de la Xunta de ayer, en una rueda de prensa en la que subrayó que la nueva ley, que ahora se enviará al Parlamento, también aspira a sensibilizar en la necesidad de preservar el bienestar animal.

Igualmente, la norma introduce la obligatoriedad de identificación en todos los casos de perros, mediante un microchip y su inscripción en el registro gallego de identificación de animales de compañía. En el caso de animales potencialmente peligrosos, además de establecer su concepto y concretarse las razas de perro que tienen tal consideración, se fija la obligación de contar previamente con una licencia municipal para tener un perro de estas características, que también deberá inscribirse en el registro municipal de animales potencialmente peligrosos.

Si Feijóo aludió a la prohibición para todo el territorio gallego de los circos con animales salvajes, no aludió sin embargo a las corridas de toros, otra cuestión que es objeto de polémica y cuyo veto reivindican de forma reiterada los organismos ecologistas. . En cuanto al maltrato, una de las novedades que incorpora el nuevo texto es que tipifica de infracción grave el maltrato animal no solo en su representación como violencia, sino también por someter a los animales a condiciones higiénicas y sanitarias cuestionables.

SANCIONES

Aunque no concretó la cuantía de las sanciones en supuestos de maltrato o abandono fuentes de la Consellería de Medio Ambiente aseeguraron con posterioridad que los importes que se contemplan van de 100 a 500 euros en el caso de las infracciones leves; de 501 a 5.000 euros en el caso de las graves, y de 5.001 a 30.000 euros para las muy graves.

La norma recoge la prohibición de todo tipo de herramientas destinadas a impedir o limitar la movilidad de un animal, que les produzca daños o sufrimientos, o les impida mantener su posición normal. También se señala como obligación abrevar y alimentar a los animales durante el transporte; emplear equipos adecuados en la carga y descarga que no produzcan sufrimiento, y queda prohibido su transporte en los maleteros totalmente cerrados y sin ventilación adecuada, así como atarlos a vehículos de motor en marcha.

Asimismo, quedan prohibidas todas aquellas conductas que supongan mutilaciones en los animales -cortar el rabo a los perros, por ejemplo- con el fin único de "mantener unas características de tipo racial o estético".

Otras novedades que incorpora la normativa es que el sacrificio de un animal de compañía siempre será prescrito por un profesional veterinario "en los supuestos y en las condiciones establecidas por la propia ley", y los propietarios no podrán hacerlo. Además, la nueva ley prohíbe la adquisición de animales de compañía por menores de 16 años, salvo que cuenten con la preceptiva autorización de su tutor legal. n