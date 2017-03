Tellado: "Ferrol es eje del caos y la zona cero del populismo"

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, erigió ayer a Ferrol en "eje del caos" y "zona cero del populismo", proponiendo a cambio la estrategia política de su formación, "el único partido" con un "discurso único". En rueda de prensa en la ciudad naval junto a ediles populares, abogó por "soluciones comunes y sinergias" entre los grupos del PP en las diferentes urbes y lamentó que la ferrolana experimente "una oportunidad perdida" durante este mandato. Así, ha sostuvo que el gobierno local está "envuelto en la parálisis".

Tellado habló de un "gobierno sin rumbo" y de un "ayuntamiento secuestrado por una minoría absoluta", observando que "en un contexto de crecimiento pierde más de mil habitantes al año y Jorge Suárez no hace nada". "Hay menos gente trabajando que a finales de 2015, no tiene ningún proyecto relativo al empleo", añadió en torno al alcalde, afeando que la tasa de paro sea del 24 % frente a una media gallega del 16 %. A su juicio, el "discurso" del regidor "no se corresponde con la realidad social", subrayando que el "sectarismo impregna cada una de sus decisiones".

Sobre los ejecutivos locales de Ferrol, A Coruña y Santiago de Compostela, el secretario general del PPdeG censuró que, al "quemar la primera mitad de su mandato", no haya "un solo proyecto que lleve el sello de estos gobiernos a peor". En el caso del ferrolano, estimó que "la mayor aportación de Jorge Suárez para regenerar es gobernar con dos tránsfugas", hecho que ha enmarcado en "la más vieja política". Igualmente, criticó que solamente "supo negociar" para lograr su investidura, preguntándose "cuántas veces" el PP le ha "tendido la mano". Finalmente, le ha achacado "parálisis, caos" o "frustración ciudadana" ante problemáticas como el saneamiento, el convenio con Defensa o la reforma de la plaza de Armas.