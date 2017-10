Tejerina pide centrar críticas "en el que prende" los fuegos

n n n La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró ayer que España es el país europeo mejor preparado para luchar contra los incendios forestales, y reclamó que se ponga el acento de la crítica "en el que prende, no en el que extingue".

Tejerina avanzó que España y Portugal están trabajando conjuntamente para activar el Fondo de Solidaridad Europeo con el objetivo de compensar a los damnificados por los incendios forestales que han azotado con virulencia a los dos países.

La titular de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en el Congreso durante el debate de una interpelación del Grupo Socialista sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. La interpelación fue defendida por el diputado Gonzalo Palacín, quien centró su intervención en la necesidad de reforzar las labores de prevención y en que ésta debería ser ya "estructural" debido al crecimiento incontrolado de la masa forestal, a la despoblación rural, a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático y a las persistentes sequías.

Tanto Palacín como la ministra iniciaron sus intervenciones expresando su dolor, condolencias y solidaridad con las víctimas de los últimos incendios forestales acaecidos en el noroeste peninsular. Isabel García Tejerina subrayó que muchos de esos siniestros "no se explican sin la intencionalidad" y denunció a los incendiarios, a los que ha tildado de "intolerantes" y "criminales".

medios y prevención

La ministra ha insistido en que el Gobierno, ante las "extremas" condiciones climáticas de este año, ya había optado por reforzar los medios de extinción, y ha enumerado todas las iniciativas que el Ejecutivo ha impulsado durante los últimos años para mejorar la política forestal, añadiendo que se han mejorado las condiciones laborales de los brigadistas, se les ha dotado de un mayor equipamiento, de una mejor formación y preparación física, y se han prolongado sus contrataciones.

Según la ministra, los brigadistas, cuyos empleos se prolongan en la actualidad durante prácticamente todo el año, dedican ahora un 65 por ciento de su tiempo a labores de prevención, y ha destacado además el incremento en medios de extinción, con una dotación presupuestaria este año de 85 millones de euros (un 20 por ciento más que la de 2012, ha señalado).

"Hay que dejar algo muy claro dijo la ministra dirigiéndose al diputado socialista-, y es que no hay incendios para recalificación, ni recalificación por incendios y le invito a condenar a quienes prenden Galicia, Asturias y Castilla y León. Pero no como lo hizo el PSOE en 2006, cuando se quemó el doble de las hectáreas en Galicia que hoy consideramos inaceptables", dijo Tejerina, para recordar que entonces los socialistas culparon a brigadistas "despechados" por no ser contratados y al pueblo gallego.n