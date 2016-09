Suárez retira competencias a Sestayo y sus concejales afines

n n n El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), retiró las principales competencias a tres de los concejales del grupo municipal del PSOE, formación con la que Ferrol en Común tiene un pacto de gobierno municipal. Según Suárez, esta decisión la ha tomado como consecuencia de "la actitud de determinados" ediles que desde su punto de vista trataron de actuar "desde el primer día como oposición al gobierno" e intentaron "minar el éxito logrado por Ferrol en Común, tratando de hacer un vuelco desde dentro".

Así, según el regidor ferrolano, su grupo municipal ha decidido "apoyar a las concejales Rosa Méndez y María Fernández Lemos", ambas del PSOE, y dejar tan solo a "Beatriz Sestayo con el área de Muller, Bruno Díaz con el área de Turismo y Germán Costoya de Festas", lo que supone en la práctica retirarles las competencias de Benestar Social, Deportes y Servizos por este mismo orden, a través de un decreto firmado ayer. Estas competencias regresan "momentáneamente al alcalde".

Además, Suárez también adelantó su decisión de llevar al pleno la revocación de estos integrantes del PSOE en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (Apfscs), la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (Emafesa) y en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol, así como de la Junta de Gobierno, además de las tenencias de Alcaldía.

DIFERENCIAS PERSONALES

El regidor de Ferrol en Común apuntó a que desde un primer momento en el seno del bipartito "aparecieron diferencias más personales que políticas y que no permitían el normal desarrollo de la acción de gobierno", además de "que algunas acciones realizadas nos fueran conocidas por la otra parte, incluso solapándose". Además, Suárez destacó que en el ámbito personal "nunca" ha tenido "ningún enfrentamiento dialéctico de gravedad". "Soy una persona de paz, pero en términos políticos la acción de gobierno no estaba funcionando", agregó.

"No hemos estado dando una imagen de gobierno serio y riguroso; esta ciudad no lo merece y necesitamos soluciones definitivas que aseguren que en estos dos años y media vamos a tener la suficiente responsabilidad para tomar decisiones para poder mejora la calidad de vida de los ferrolanos", comentó. En este sentido,trasladó además que a pesar de tomar esta decisión de retirada de competencias "en ningún momento" su intención es "que se rompa el pacto" entre ambas formaciones.

Jorge Suárez volvió a trasladar también su apoyo a la edil de Urbanismo y Movilidad, María Fernández Lemos (PSOE). "Esta ha sido la guinda de este pastel, el manifestar a través de una nota de prensa unas acusaciones muy graves contra una concejal que es una técnica cualificada y con una experiencia contrastada, y que casi creó una escisión dentro del grupo municipal socialista", censuró el regidor ferrolano. Al respecto, consideró que esto situó "al alcalde en una disyuntiva en donde no había término medio" y en la que, según Suárez, se le pedía "o dar respaldo a la secretaria general del Partido Socialista en Ferrol o bien a las personas" que en su opinión "mejor representan el espíritu del PSOE".

ediles socialistas "leales"

El primer edil de Ferrol también aseguró que "María Fernández Lemos, Rosa Méndez y el dimitido Felipe Sas siempre han mostrado una actitud leal, comentando y dando a conocer al alcalde de todas las actuaciones que realizaban". "Algo que no aconteció con el resto de concejales del PSOE", ha contrapuesto, poniendo como ejemplo que la iniciativa ‘Ferrol Emprende en Feminino', puesta en marcha por las áreas de las que Sestayo se encargaba. "No sabía de su existencia hasta que la vi en los medios de comunicación", criticó Jorge Suárez. n