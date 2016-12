Suanzes niega que la Fiscalía defienda a los cargos de Adif

El Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, defendió a la Fiscalía del área de Santiago y al fiscal encargado del caso Alvia, ya que cree que están llevando el asunto "muy bien". "No tengo ningún reproche que hacerles. Al contrario, felicitarlos", apostilló. En una entrevista concedida ayer a la Radio Galega, Suanzes negó que desde el Ministerio Público se esté "defendiendo" a los cargos de Adif en el procedimiento abierto por el accidente del tren Alvia, que supuso 80 muertes y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois.

"La fiscalía mantiene una determinada posición desde la legalidad y la imparcialidad. Las víctimas son una de nuestras prioridades. Nosotros no defendemos a los cargos de Adif, defendemos la legalidad y la imparcialidad", manifestó Suanzes.

Preguntado sobre si la reapertura del caso ordenada por la Audiencia Nacional supuso una "desautorización" hacia la Fiscalía, Suanzes respondió que "entiende que no desautorizó" sino que la Audiencia indicó que "es necesario continuar la investigación practicando nuevas diligencias". "Con arreglo a eso, el Ministerio Fiscal podrá pedir otras, hacer unas distintas, escritos de acusación distintos, parecidos, semejantes o no modificar nada", añadió. "Nosotros no defendemos a nadie. Defendemos a los ciudadanos con arreglo al principio de legalidad e imparcialidad que, a veces, coincide con las víctimas y otras no", insistió.

"El ciudadano tiene que entender que las reglas del procedimiento judicial permiten que las partes tengan diferentes valoraciones", continuó, para luego resaltar que "el procedimiento penal es dinámico, no estático", por lo que "a veces" puede darse que la Fiscalía mantenga "una determinada posición" y "al llegar al juicio" según las "pruebas" que hayan sido presentadas puede "desde retirar la acusación, a modificarla o aumentarla". "El procedimiento penal español es uno de los que mayores garantías tiene del mundo, en medida en que permite personarse a un montón de gente", manifestó el fiscal superior de Galicia.

responsabilidades

Suanzes también fue cuestionado durante la entrevista sobre si la Fiscalía "sigue" creyendo que el maquinista del tren Alvia accidentado fue el "único" responsable del siniestro. En relación a esto, indicó que esta cuestión requiere "matizaciones y precisiones". "La Fiscalía de Santiago y el fiscal que lleva el asunto son extraordinariamente competentes en esta materia. Con los elementos que tuvieron en su momento hicieron una calificación desde el punto de vista del Ministerio Fiscal absolutamente buena, notable, sobresaliente", remarcó. "Otra cosa es que se modifique con los nuevos elementos, diligencias o cualquier otra incidencia", finalizó Suánzes.